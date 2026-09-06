Así fue la primera jornada de la Tercera Federación de Asturias: los favoritos golean, los debutantes sufren y una sorpresa para empezar

Más descensos de Segunda Federación a Tercera que ascensos, un filial como el del Sporting, Langreo, Caudal, Covadonga, Lealtad... La temporada en la Tercera Federación de Asturias promete ser apasionante y muy competitiva. Así ha sido la primera jornada:

El Mosconia protagoniza un inicio arrollador en Llanes

Llanes: Damián (1); Pablo Álvarez (2), Omar Hernández (2), Iván (1), Richi (2), Arturín (1), Gonzalo Canal (1), Tato Gómez (2), Mario Canal (2), Galo Huelga (2) y Leyder (2). Cambios: José Carlos Arjona (2) por Iván, min. 46. Borja Llaca (2) por Gonzalo Canal, min. 46. Manu Sánchez (1) por Arturín, min. 75. Bamba (1) por Huelga, min. 82. Torrontegui (s.c.) por Pablo Álvarez, min. 88. Mosconia: Ardura (1); Sergio (1), Uche (2), Pelayo Pérez (2), Ríos (3), Tuñón (1), Romaric (3), Pablo Sánchez (2), Iván Elena (3), Morcillo (3) y Landry (2). Cambios: Samu (1) por Sergio Ríos, min. 67. Leiza (s.c.) por Sergio, min. 82. Jani (s.c.) por Uche, min. 82. Francisco Álvarez (s.c.) por Tuñón, min. 82. Cheik (1) por Romaric, min. 89. Goles: 0-1, min. 11: Iván Elena. 0-2, min. 16: Ríos. 0-3, min. 42: Pablo Sánchez. 1-3, min. 74: Mario Canal. 1-4, min. 90: Cheik. 1-5, min. 94: Samu. Árbitro: Alejandro Ballesteros (Gijón). Amonestó por parte local a Richi y Omar Hernández, y al visitante Morcillo. San José: 310 espectadores.

Llanes, Manuel Agustín

El Mosconia salió dominando, sobre todo en los veinte primeros minutos, generando ocasiones y adelantándose en una acción personal de Iván Elena. Aprovechó el equipo de Grado para marcar tres goles en el primer tiempo. En la segunda parte, el Llanes dio un paso adelante, generó ocasiones, recortó distancias pero el Mosconia, con el Llanes volcado, acabó goleando.

El Condal regresa con victoria ante el Siero

Condal: Fueyo (1); Mati (2), Nelson (2), Juanma (2), Rober (2), Bode (2), Miguel (2), Barrera (1), Andrés (1), Darío (3) e Isma Fagir (2). Cambios: Lele (2) por Andrés, min. 33. Mateo (1) por Barrera, min. 46. Iyán (1) por Bode, min. 57. Álex Muñiz (1) por Darío, min. 80. Siero: Ramón (2); Guille Fano (1), Dani (1), Hugo Donate (1), Pablo (1), Noya (1), Edu Llosa (1), Sergi (1), Gamarra (1), Angelo (1) y Samu Armayor (1). Cambios: Fabrizio Pine (1) por Fano, min. 46. Martín (1) por Donate, min. 65. Santullano (1) por Sergi, min. 65. Estébanez (1) por Angelo, min. 65. Jorge Martínez (s.c.) por Noya, min. 80. El gol: 1-0, min. 46: Darío Sobrino. Árbitro: Eduardo Sommer (Gijón). Amonestó por parte local a Juanma, Darío, Lele y Mateo, y por los visitantes a Fano y Pablo. Alejandro Ortea: unos 370 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el exjugador del Condal Cuca.

Noreña, A. Martínez

El Condal dominó de principio a fin en el partido de rivalidad frente al Siero, en el que hubo un gran ambiente en la grada en el regreso del equipo de Noreña a Tercera. El equipo local fue muy superior a un Siero ordenado, pero que fue incapaz de generar peligro. El gol que decantó el partido fue nada más comenzar la segunda parte, en una mala cesión atrás de un defensa del Siero que aprovechó Darío para batir a Ramón. A partir de ahí, el Condal tuvo alguna ocasión para sentenciar el encuentro pero fue incapaz y eso le hizo sufrir en los minutos finales, en los que el Siero intentó irse hacia arriba para empatar.

El Cova golea al Avilés Stadium en una soberbia segunda parte

Carlos Cid, Vicente, en dos ocasiones, y Míchel Secades deciden en el Rabanal

Covadonga: Buru (2); Iván (1), Aitor Elena (3), Madrigal (3), David Ruiz (1), Xurde (1), Álex Arias (3), Míchel Secades (2), Pablo Tineo (1), Carlos Cid (2) y Germán Fassani (1). Cambios: Vicente (2) por German Fassani, min. 46. Hugo Salinas (1) por Aitor Elena, min. 64. Bauti (2) por Pablo Tineo, min. 64. Adrián Trabanco (1) por Madrigal, min. 68. Álex Montes (s.c.) por Álex Arias, min. 81. Avilés Stadium: Chechu Grana (1); Chechu Suárez (1), Óscar Arruñada (1), Sergio (1), Illán (1), Pablo Bango (1), Mario (1), Pablo Erasmo (1), David Heres (1), Nacho (1) y Bryan (1). Cambios: Pedro Riesgo (1) por Pablo Bango, min. 40. Ángel Cuesta (1) por Mario, min. 55. Darío (1) por Pablo Erasmo, min. 74. Manu Rojo (1) por Sergio, min. 74. Manu Mogedas (1) por David Herez, min. 74. Goles: 1-0, min. 54: Carlos Cid. 2-0, min. 77: Vicente. 3-0, min. 80: Vicente. 4-0, min. 89: Míchel Secades. Árbitro: Ruiz Álvarez (Gijón). Amonestó por parte local a David Ruiz, y a los visitantes Illán, Mario López y David Herez. J. A. Á. Rabanal: unos 300 espectadores.

Oviedo, A. A.

El Covadonga empezó fuerte la temporada, demostrando que está entre los candidatos a pelear por los primeros puestos del grupo asturiano de Tercera Federación, donde son muchos los candidatos a estar en la lucha por el ascenso. Y eso que el conjunto ovetense no comenzó de la mejor manera el encuentro ante el Avilés Stadium. La primera parte estuvo igualada y el único remate con peligro fue para los visitantes, en el minuto 19, por parte de Pablo Erasmo, cuyo derechazo tuvo que enviar a córner el meta local Buru. El partido empezó lento, con interrupciones, sufriendo el Avilés Stadium la lesión de Pablo Bango, que tuvo que ser sustituido antes del descanso.

Todo cambió en la segunda parte, cuando el Covadonga dio un paso adelante y arrolló al Avilés Stadium. A los nueve minutos de la continuación, en un saque de esquina botado por Álex Arias, Carlos Cid se anticipó a la defensa y con un toque sutil abrió el marcador. Siguió el dominio local, que hizo el segundo en otra buena acción de Álex Arias, que combinó con Carlos Cid, que centró y Vicente batió por bajo a Chechu Grana desde dentro del área. Tres minutos más tarde, de nuevo Vicente, ganando la acción a la defensa y metiéndose entre los centrales, se plantó ante Chechu Grana para hacer el tercero y el segundo en su cuenta particular. Con el partido decidido, un saque de esquina botado por Carlos Cid lo cabeceó Míchel Secades en el primer palo para hacer el cuarto y definitivo. El Stadium, que había aguantado bien en la primera parte, fue incapaz de frenar a su rival en la segunda y se fue goleado de Oviedo. El Covadonga tuvo en su delantero Vicente a unos de sus protagonistas y desde su entrada en el campo el equipo mejoró.

El Colunga tira de puntería para remontar en el campo del Andés

Andés: Juanes (1); Enol Parrondo (2), Iván Fernández (2), Pastur (2), Varela (3), Enol Lanza (2), Iván González (2), Martín Sanjurjo (3), Mamadou (1), Hugo López (1) y Nico (1). Cambios: Aitor (1) por Mamadou, min 65. Álex Lanza (1) por Nico, min 65. Hugo Peña (1) por Hugo López, min 65. Ángel Méndez (1), min 86 por Iván González. Colunga: David Vázquez (2); Santiago Cabrera (2), Javier Llaneza (1), Alejandro (1), Macha (3), Abel Fernández (2), Vicente Carreño (1), Ferre (3), Miguel Rodríguez (2), Adibe (3) y Daniel López (3). Cambios: Rodrigo (1) por Miguel, min 59. Manuel Palacio (1) por Vicente, min 59. Conde (1) por Abel, min 59. Abel Alba (1) por Cabrera, min 66. Goles: 1-0, min. 13: Daniel López. 1-1, min. 58: Ferre. 1-2, min. 73: Sanjurjo. Árbitro: Pablo Rios Rodriguez (Avilés). Sin amonestaciones. San Pedro: 350 espectadores.

Andés (Navia), Adrián Pérez

El Andés cuajó una actuación muy notable en su esperado reencuentro con la Tercera ante un Colunga siempre rocoso y que se acabó imponiendo. El encuentro, reñido de principio a fin, midió a dos bloques sólidos y con un ritmo de juego altísimo. El choque se decantó por la máxima efectividad del Colunga en sus ataques.

La expulsión de Korka condiciona al Praviano ante el Sporting Atlético

CD Praviano: Enol (2); Mateo (2), Korka (2), Dani Lara (2), Oriol (2), Tomás (2), Luis Nuño (2), Juan Menéndez (2), Javi Álvarez (2), Beberide (2) y Adu (2). Cambios: Nistal (2) por Adu, min. 55; Cipleu (2) por Javi Álvarez, min. 66; Lledes (2) por Tomás, min. 66; Carlos Fernández (SC) por Luis Nuño, min. 80; Josín (SC) por Mateo, min. 80. Sporting Atlético: Guille (2); Moha (2), Rodrigo (2), Sancho (2), Alex Diego (2), Marco (2), Mata (3), Prendes (2), Tzalo (2), Ferreres (2) y Conde (2). Cambios: Pablo (2) por Alex Diego, min. 46; Uri (3) por Ferreres, min. 46; Noya (2) por Enol Prendes, min. 60; Dalton (SC) por Tzalo, min. 81; Corral (SC) por Moha, min. 81. Goles: 0-1, min. 36: Mata. 0-2, min. 73: Uri. 1-2, min. 81: Juan Menéndez, de penalti. Árbitro: Álvaro González Bello. Amonestó a los locales Mateo, Dani Lara y Juan Menéndez, y a los visitantes Sancho y Mata. Expulsó al local Korka, min. 65. Santa Catalina: 500 espectadores.

Pravia, Nacho Fernández

El Praviano perdió ante el Sporting Atlético en un encuentro muy igualado, condicionado por la expulsión de Korka en el minuto 65. Los locales se mostraron ordenados desde el inicio y discutieron el dominio al filial rojiblanco, que tuvo dificultades para encontrar espacios. El Sporting Atlético consiguió adelantarse en el minuto 36 por medio de Mata. El gol no cambió demasiado el desarrollo del encuentro y el Praviano continuó compitiendo y buscando la portería contraria. Tras el descanso se mantuvo la igualdad entre ambos conjuntos. El partido cambió en el minuto 65, cuando Korka fue expulsado y dejó al Praviano con diez jugadores. El Sporting Atlético aprovechó la superioridad numérica para ampliar su ventaja en el minuto 73, cuando Uri marcó el 0-2. Pese a la inferioridad, el Praviano siguió buscando la portería contraria y Juan Menéndez redujo distancias de penalti en el minuto 81. Los locales intentaron conseguir el empate durante los últimos minutos, pero el marcador no volvió a moverse y los tres puntos fueron para el Sporting Atlético.

Un eficaz Ceares da la sorpresa ante el Langreo

Sandoval y Madeira deciden la victoria en la primera parte ante un dominador cuadro de Lucho Varela que encerró a los gijoneses en los minutos finales

Ceares: Guille (3), Zapico (2), Castiello (2), Hugo (3), Sandoval (3), Madeira (2), Feito (2), Antuña (2), Laine (2), Héctor (3) y Avanzini (2). Cambios: Mario Buelga (1) por Sandoval, min. 58. Pedro (1) por Avanzini, min. 68. Erik (s.c.) por Feito, min. 85. Saúl (s.c.) por Laine, min. 85. Langreo: Adrián Torre (1), Álvaro (1), Fer (1), Aarón (2), Montequín (2), Borja (2), Iván (2), Marcos (2), Alberto (2), Isnaldo (2) y Somoano (2). Cambios: Álex Fernández (1) por Isnaldo, min. 15. Omar (1) por Borja, min. 65. Barrientos (1) por Somoano, min. 71. Goles: 1-0, min. 23: Sandoval. 1-1, min. 38: Somoano. 2-1, min. 45+2: Madeira. Árbitro: Valdés Díaz (Oviedo). Expulsó al visitante Barrientos. Amonestó a los locales Madeira, Antuña, Castiello, Hugo, y a los visitantes Adrián Torre y Aarón. La Cruz: 580 espectadores.

Gijón, Mon Cano

El Ceares dio una de las sorpresas de la primera jornada al tumbar en La Cruz al Langreo, uno de los recién descendidos de Segunda Federación y máximo candidato al ascenso. Los visitantes salieron fuertes al encuentro y durante los primeros minutos hicieron intervenir al meta local Guille. Al conjunto local le costaba mantener la pelota, pero superado el ecuador del primer tiempo llegaría el gol. En una acción a balón parado al borde del área, Héctor cuelga el balón y Sandoval la colocó en la escuadra. Lejos de venirse abajo, el Langreo siguió apretando y Guille evitó el empate tras detener un remate a bocajarro de Borja.

Pero poco después llegarían las tablas. Montequín colgó el balón y Somoano aprovechó un barullo en el área para enviar el balón al fondo de la red. Antes del descanso, los langreanos pudieron darle la vuelta al marcador con un disparo de Alberto que se estrelló en la cruceta. Lo que pudo ser el 1-2 se convirtió en el 2-1, puesto que a la contra los gijoneses volvieron a ponerse por delante con un potente disparo de Madeira en la última del primer tiempo.

La segunda mitad arrancó más igualada, pero con el paso de los minutos el Langreo volvió a meter a los locales en su propia área. Primero la tuvo Álvaro con un remate que se estrelló en Antuña y después Marcos falló una buena ocasión en el segundo palo. El acoso del Langreo fue total en la recta final, pero el Ceares fue capaz de resistir y de mostrar una gran eficacia para sumar el primer triunfo de la temporada en La Cruz ante el cuadro de Lucho Varela.

El Gijón Industrial arranca con buen pie en Santa Cruz

Gijón Industrial: Nacho Rubiera (2), Quintín (1), Rafa (2), Rueda (2), Chery (1), Marqués (1), Borja Prieto (1), Saúl (1), Saha (1), Javi Meana (2) y Mundaka (1). Cambios: Noe (1) por Meana, min. 71. Lucas (1) por Chery, min. 71. Luciano (1) por Mundaka, min. 78. Álvaro (s.c.) por Saha, min. 83. Diego (s.c.) por Saúl, min. 83. San Martín: Álvaro (1), Sergio (1), Jorge Manuel (2), David Ferrari (1), Jairo (1), Felipe (2), Pablo (1), Yago (1), Iván (1), Javier (1) y Guillermo (2). Cambios: Marco (1) por Yago, min. 58. Raúl (1) por Guille, min. 58. Diego (1) por Jairo, min. 75. Javier (1) por Ferrari, min. 75. Alberto (1) por Salas, min. 80. Goles: 1-0, min. 54: Meana. 2-0, min. 90+4: Diego. Árbitro: Fernández Fernández (Oviedo). Amonestó al local Saha y a los visitantes Felipe, Yago y Jairo. Santa Cruz: 250 espectadores.

Gijón, M. C.

El Gijón Industrial arrancó la temporada con una importante victoria ante un rival directo como el San Martín.El conjunto gijonés sumó los tres puntos en Santa Cruz gracias a los goles de Meana y Diego en la segunda mitad.

El Caudal, por la vía rápida

Acerete, Iago Delgado y Julio Delgado amargan la vuelta a Tercera del Astur una década después y confirman la candidatura mierense al ascenso

Mieres, A. Arango

Astur: Javi Barroso (2); Izan (1), Manu (1), Michu (1), Santi (1); Said (1); Adri de Castro (1), Aser (1), Casariego (1), Unai (1); y Farpón(1). Cambios: Miloud (1) por Adri de Castro, min. 46. Mateo (1) por Said, min. 71. Toni Cigales (1) por Aser, min. 71. Feito (1) por Izan, min. 76. Juan Bustillo (1) por Farpón, min. 77. Caudal: Alejandro González (1); Cris Ebea (1), Albuquerque (1), Joaquín Rodriguez (1), Borja (1); Kike Fanjul (2), Lucas (2); Isma Cerro (3), Julio Delgado (2), Acerete (3); y Jairo Carcaba (2). Cambios: Daniel Palacio (1) por Isma Cerro, min. 64. Agus Porto (1) por Kike Fanjul, min. 64. Iago Delgado (1) por Acerete, min. 83. Goles: 0-1, min. 9: Acerete. 0-2, min. 24: Julio Delgado. 0-3, min. 92: Iago Delgado. Árbitros: Aspra Fernández (Oriente). Amonestó al local Manu. Hermanos Llana: unos 200 espectadores.

El Astur reapareció ayer en Tercera una década después y lo hizo enfrentándose a uno de los favoritos al ascenso, el Caudal, que le dominó en todas las facetas del juego. Un comienzo muy complicado para el equipo de Oviedo, que se vio superado por el conjunto mierense, que se confirmó como uno de los más firmes candidatos en la lucha por el ascenso a Segunda Federación. Al poco de empezar el encuentro, a los nueve minutos, una jugada por la derecha del Caudal acabó con un centro de Isma Cerro, quien, tras el rechace de la defensa, recogió el balón centro al área a Acerete, cuyo disparo fuerte al palo largo hizo inútil la estirada del portero Javi Barroso.

En los minutos 15 y 16, con el Caudal dominando, llegaron dos remates consecutivos: el primero de Isma Cerro, que despejó Javi Barroso, y el segundo de Acerete, que el portero saca de nuevo a córner. El segundo tanto llegó en el minuto 24, de nuevo en una jugada personal de Isma Cerro, que llegó hasta línea de fondo y Julio Delgado, dentro del área, sorprendió con su remate al meta local.

En la primera parte, el Astur no se acercó a la portería visitante y apenas inquietó al meta caudalista. Tras el paso por vestuarios, el Astur realiza un cambio, dando entrada a Miloud, pero apenas se notó en el juego porque el ritmo lo impuso siempre el Caudal, que llevó el encuentro por donde más le interesó. En el minuto 57, un centro visitante lo prolongó Jairo Cárcaba y Acerete remató de cabeza ante Javi Barroso, pero el portero del Astur despejó el balón a córner en una gran intervención. Diez minutos después, el Caudal volvió a tener una buena ocasión en una acción por la izquierda en la que Borja cambió el juego a la derecha y el disparo de Jairo Cárcaba se fue por poco y casi rozando el palo.

El Caudal, muy dominador, volvió a tenerla, esta vez por medio de Cris Ebea, que centró y Acerete remató y se encontró de nuevo con Javi Barroso. En el minuto 86 tuvo el Astur tuvo una de sus pocas ocasiones, por medio de Juan Bustillo, que llegó a línea de fondo pero Alejandro se anticipó a su pase atrás y conjuró el peligro. La sentencia del Caudal llegó en el tiempo añadido en una jugada personal de Iago Delgado, que batió por bajo al meta local estableciendo el resultado definitivo.

El Lealtad asalta el Nuevo Nalón en un igualado encuentro

El Entrego, Juan Merino

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L’Entregu: Aitor Rodríguez (2), Enol Braña (2), Saúl Fernández (2), Aitor Ferrero (3), Hugo Rey (2), Ivanchu (2), Jorge Somiedo (2), Lucas Rodríguez (2), Mario Monasterio (2), Álex Mariscal (2) y Diego Blanco (2). Cambios: Baragaño (1) por Monasterio, min. 68. Berto Arias (1) por Hugo Rey, min. 68. Mateo (1) por Lucas Rodríguez, min. 68. Carlos Carcedo (1) por Mariscal, min. 82. Pablo Llana (1) por Saúl, min. 84. Lealtad: Junquera (3), Carlos Figar (2), Mateo (2), Marcos Blanco (3), Óscar Molina (2), Nacho (2), Aly (2), Ricardo Menéndez (2), Sergio Arias (2), Álex (2) y Agi Michael (3). Cambios: Rubio (1) por Óscar Molina, min. 63. Mateo Casas (1) por Sergio Arias, min. 74. Pedro Bayón (1) por Aly, min. 74. Isaac (1) por Agi Michael, min. 84. El gol: 0-1, min. 72: Saúl, en propia puerta. Árbitro: Fernández García (Oviedo). Amonestó a los locales Hugo Rey, Ivanchu, Saúl Fernández y Aitor Ferrero, y al visitante Ricardo Menéndez. Nuevo Nalón: unos 250 espectadores

El Lealtad se llevó los tres puntos del Nuevo Nalón tras un igualado encuentro ante un renovado L’Entregu. El partido se decidió en la recta final, gracias una buena acción por la banda de Agi Michael, que centró y con mala fortuna Saúl Fernández desvió el balón hacia su propia portería. Junquera, meta visitante, salvó al conjunto maliayo con dos grandes intervenciones. n