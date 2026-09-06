Reacción insuficiente del Llanera

El Llanera no logró llevarse el triunfo en Torrelavega en el arranque de este nuevo curso y tendrá que esperar a la próxima jornada para intentar sumar sus tres primeros puntos. El Gimnástica de Torrelavega, más solvente dentro de las áreas, consiguió una victoria ajustada, pero trabajada, gracias a los goles de Alberto Gómez, de penalti, y Saza. Este último, en el tramo final, dejó la contienda encarrilada para el conjunto blanquiazul. Para los arlequinados, el único tanto del encuentro lo anotó González en el minuto 53, después de un buen inicio de la segunda mitad por parte del cuadro visitante.

El partido comenzó con serenidad en el primer encuentro para ambos conjuntos en esta nueva campaña. Los dos equipos empezaron con cierto rigor a mover el balón sobre el césped, con precaución, aunque los cántabros ejercieron una buena presión y dispusieron de varias ocasiones de gol que logró solventar con acierto el guardameta visitante. En el minuto 16, Alberto Gómez abrió el marcador desde los once metros, después de una pena máxima señalada a favor de los de Gutiérrez, y no falló para adelantar a los suyos. La contienda se puso de cara para el cuadro local y los de Chuchi Collado tuvieron que ir a remolque y buscar una reacción.

Los de Chuchi Collado intentaron rehacerse del primer tanto local, aunque sin demasiada fortuna. La Gimnástica gozó de más posesión de la pelota y tuvo mayor presencia ofensiva durante este tramo del encuentro. Sin tiempo para más, se llegó al final de unos primeros cuarenta y cinco minutos en los que el cuadro local estuvo ligeramente mejor que el Llanera. Camino a los vestuarios, las sensaciones eran mejores para los locales, mientras que los arlequinados lo intentaron, pero no estuvieron del todo cómodos sobre el terreno de juego.

Tras el paso por los vestuarios, el equipo visitante saltó al césped con una predisposición más notable y consiguió igualar la contienda con un gol de González en el minuto 53. Los de Collado salieron en la segunda mitad con mayor presencia ofensiva y con la intención de llevarse algo más de tierras cántabras. Incluso Viti estrelló un balón en el palo. Con todo igualado sobre el césped, ambos entrenadores empezaron a mover el banquillo, dando entrada a jugadores con piernas frescas. Como ya ocurrió en el primer acto, el conjunto local estuvo más preciso en los momentos decisivos del partido y terminó encarrilando el triunfo en los últimos compases. En el minuto 73, Saza anotó el segundo tanto de los gimnásticos cuando el encuentro estaba igualado y podía decantarse para cualquiera de los dos lados.

El gol resultó decisivo y, finalmente, fueron los locales los que se llevaron los tres puntos ante un Llanera que dispuso de alguna ocasión para volver a empatar, aunque no encontró la precisión necesaria en el tramo final del partido. Con todo, los tres puntos se quedaron en territorio local y el Llanera tendrá que esperar a la próxima jornada para intentar sumar su primera victoria.

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Pese a la derrota, la imagen ofrecida por los de Collado fue positiva, aunque la falta de acierto en los últimos metros terminó siendo determinante. Esa será una de las cuestiones a mejorar en las primeras jornadas de campeonato para intentar comenzar a sumar puntos.