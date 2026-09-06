El Ribadesella golea al Titánico (1-4), gana la Copa Asturfútbol y sueña con ver en Oreyana a un Primera División
El trofeo mete a los riosellanos en la ronda previa para optar al bombo de la Copa del Rey
Jorge Sánchez
El Ribadesella se impuso ayer al Titánico por goleada (1-4) en la final de la Copa Asturfutbol y logró su clasificación para la fase previa de la Copa del Rey. Cristian adelantó al conjunto riosellano en una primera parte con pocas ocasiones, al aprovechar varios rechaces dentro del área.
El Ribadesella sentencia tras el descanso
Tras el descanso, el Ribadesella tomó el control del encuentro y amplió su ventaja en dos ocasiones, dejando prácticamente sentenciado el partido. El Titánico reaccionó en el tramo final y, más con corazón que con cabeza, consiguió recortar distancias, aunque no pudo completar la remontada.
A un paso de medirse a un Primera División
Con este triunfo, el equipo del Oriente asturiano avanza a la fase previa de la Copa del Rey, donde espera conocer a su rival de otra comunidad autónoma. La eliminatoria, a doble partido, decidirá quién consigue el pase para enfrentarse a un equipo de Primera División.
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