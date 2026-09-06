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El Ribadesella golea al Titánico (1-4), gana la Copa Asturfútbol y sueña con ver en Oreyana a un Primera División

El trofeo mete a los riosellanos en la ronda previa para optar al bombo de la Copa del Rey

Jugadores del Ribadesella celebrando uno de los goles, ayer, en el partido ante el Titánico. |

Jugadores del Ribadesella celebrando uno de los goles, ayer, en el partido ante el Titánico. | / RFFPA

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Jorge Sánchez

Piedras Blancas (Castrillón)

El Ribadesella se impuso ayer al Titánico por goleada (1-4) en la final de la Copa Asturfutbol y logró su clasificación para la fase previa de la Copa del Rey. Cristian adelantó al conjunto riosellano en una primera parte con pocas ocasiones, al aprovechar varios rechaces dentro del área.

El Ribadesella sentencia tras el descanso

Tras el descanso, el Ribadesella tomó el control del encuentro y amplió su ventaja en dos ocasiones, dejando prácticamente sentenciado el partido. El Titánico reaccionó en el tramo final y, más con corazón que con cabeza, consiguió recortar distancias, aunque no pudo completar la remontada.

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