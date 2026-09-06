El Rodiles da la cara en su estreno en Primera: jornada histórica en el fútbol-sala asturiano
El conjunto maliayés tutea al vigente campeón de liga en un gran inicio de partido antes de ceder tras el descanso (1-4) ante el certero ataque del Navalcarnero
N. L.
Villaviciosa vivió ayer una tarde histórica para el fútbol sala femenino asturiano. El Gaitero Rodiles debutó en la máxima categoría del fútbol sala nacional ante el Futsi Atlético Navalcarnero, vigente campeón de liga y equipo más laureado de la historia de la competición, con ocho títulos en su palmarés. Dio la cara el conjunto asturiano, que llegó a igualar el tempranero gol visitante. Aguantó hasta que el dominio de las madrileñas acabón con un 1-4 que no empañó la gran imagen del conjunto maliayés.
Ariane Nascimento da Silva estrenó el marcador en el primer minuto. Un tanto que pudo haber condicionado el partido, pero que el Rodiles supo digerir sin venirse abajo. El conjunto maliayo plantó cara desde el inicio con un ritmo intenso, defendiendo bien la pista y subiendo con criterio en los momentos oportunos. La igualada llegó en el minuto 18 por medio de Tainara de Oliveira Almeida. Con el empate en el luminoso, el Rodiles generó las ocasiones más claras del partido, incluyendo dos mano a mano en solitario ante la portera rival que no se pudieron materializar. A partir de ahí, fue el Atlético Navalcarnero el que empezó a tomar ventaja y recuperar control. De Oliveira Almeida, antes del descanso, volvió a adelantar a las madrileñas. En la segunda mitad, el Rodiles mantuvo el pulso con un ritmo alto en los primeros compases, pero los tantos de Lucía Rodríguez Gil, Juliana Lautenschlager Delgado y Laura Córdoba Monedero terminaron con el sueño de la remontada.
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