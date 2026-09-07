El asturiano Diego Menéndez conquista el Desafío Urbión en Covaleda
El de Piloña se lleva la prestigiosa carrera por montaña de Soria
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El piloñés Diego Menéndez Rodríguez-Noriega (Independiente) sumó una nueva victoria a su temporada al imponerse en la prueba reina del Desafío Urbión, disputada en Covaleda (Soria). El asturiano completó los 37 kilómetros y 2.600 metros de desnivel positivo en 4 horas 03 minutos y 54 segundos.
Un exigente recorrido por tres cumbres de más de 2.000 metros
La exigente carrera atravesó zonas boscosas, lagunas glaciares y tres cumbres de más de 2.000 metros, con una cota máxima de 2.228. Pakito Alonso fue segundo, con 4:07:09, mientras que Zaid Ait Malek Oulkis terminó tercero, a solo 26 segundos del vencedor.
June Villarroel se impone en la categoría femenina
June Villarroel ganó la prueba femenina.
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