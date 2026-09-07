El Confía Base Oviedo de balonmano termina la pretemporada dispuesto "a sufrir lo menos posible"

El Confía Base Oviedo dio por concluida la pretemporada ganando la Copa Principado en la final que le enfrentó al Horizonte Atlética y ahora ya solo mira al partido con el que dará el pistoletazo de salida a una nueva temporada en División de Honor Plata, la segunda categoría en importancia del balonmano español, que se disputará el sábado (18:30 horas) en el pabellón de Vallobín, ante el Cisne cántabro.

El objetivo: sufrir lo menos posible por la permanencia

Tras sufrir y tener que disputar una eliminatoria para lograr la permanencia, el Confía tiene claro su objetivo para este nuevo curso: "Salvarnos sufriendo lo menos posible", explica Heriberto Fernández, "Caco", el presidente del club. Las sensaciones para conseguirlo son buenas después de una pretemporada en la que las piezas han ido encajando muy bien. "Ahora empieza lo bueno, pero estamos contentos tanto con los cuatro fichajes que hemos hecho como con el resto del equipo, al que se le nota que tiene un año más de experiencia y que ha ido creciendo", añade Caco.

El partido de Copa, que ganaron por 34-26 ante un rival una categoría por debajo, les dejó también cosas positivas: "Fue mejor la primera parte que la segunda, pero es normal, sin querer acabas pensando en la Liga; en cualquier caso estamos contentos porque es una competición que nos hacía ilusión volver a ganar". También sirvió para corroborar que hay ganas de balonmano en el pabellón de Vallobín: "Tuvimos más de media entrada y comprobamos que la gente tiene ganas de que empiece la Liga". Todo ello se ratifica con una campaña de abonados que está en marcha y que va por buen camino: "El mes de septiembre es importante, jugamos dos partidos fuera de casa y esperamos que se vaya sumando mucha más gente".

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La dificultad de competir en División de Honor Plata

Que las cosas vayan bien no impide a Caco advertir de lo difícil que es competir en División de Honor Plata: "Sabemos que es muy complicado, pero el ambiente en el equipo es muy bueno y además de buenos jugadores son un muy buen grupo humano, que es algo que ayuda mucho y da puntos".