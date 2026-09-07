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Guezuraga lidera el "Villa de Gijón" en clase Optimist de vela

Marta Simal y Carmen Marqués terminan segundas en la categoría RS Feva

Un momento de la regata de ayer. |

Un momento de la regata de ayer. | / RCAR

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María Rendueles

María Rendueles

Gijón

La XV Regata "Villa de Gijón" de vela ligera, organizada por el Real Club Astur de Regatas, concluyó ayer en la bahía de San Lorenzo. Martín Guezuraga (Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club) sentenció el Optimist con dos victorias. Ibai Casasempere, del Real Club Náutico San Sebastián, e Íñigo Bujanda, del mismo club guipuzcoano, completaron el podio.

Lier Zurdo y Markel Prego se imponen en RS Feva

En categoría RS Feva, Lier Zurdo y Markel Prego, del Real Club Náutico San Sebastián, fueron los ganadores. La segunda posición de la general fue para la pareja formada por Marta Simal y Carmen Marqués, del Real Club Astur de Regatas. Paul Ganuza (Real Club Náutico San Sebastián) firmó un pleno en categoría ILCA 4, seguido de Daniela Vaca, del Real Club Marítimo de Santander, y Telmo Baqueriza, del mismo club.

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