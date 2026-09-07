La increíble historia de Samuel Díaz: vuelve al podio de la Copa de España de superbike tras una terrible lesión

Samuel Díaz tiene 19 años y es de Cabañaquinta. Este fin de semana ha vuelto a subirse al podio en la Copa de España de Superbike, celebrada en Albacete. Ha terminado tercero, un resultado que quizá esta vez sabe menos a gloria, pero tiene mucho de superación. Porque llegar hasta ahí no ha sido precisamente un camino sencillo.

Una grave caída que cambió su temporada

En mayo, durante una carrera en Valencia, una caída provocada por el aceite en la pista le cambió los planes de la temporada. "Caímos seis pilotos", recuerda. Él se llevó la peor parte: se rompió los dos pies, con "once huesos y varios tendones tocados". Cuatro meses después, regresó a una moto por primera vez.

Y lo hizo para volver a competir. Además, con una dificultad añadida: tuvo que cambiar de moto, de Yamaha a BMW. "No fueron las mejores sensaciones del mundo", reconoce sobre el inicio. Pero fue de "menos a más durante todo el fin de semana" hasta acabar tercero.

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Un podio con un significado especial

No era su primer podio. Ya había ganado la Copa de España en 2023 y 2025. Pero quizá ninguno tenga el mismo significado que este. Porque esta vez, antes de volver a celebrar un resultado, Samuel tuvo que aprender de nuevo a estar sobre una moto.