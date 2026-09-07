Las Lobas Alimerka se lanzan a por la permanencia en su histórico estreno en la élite

Las Lobas Alimerka Oviedo ya están listas para afrontar uno de los capítulos más importantes de su historia. «Va a ser un año bonito en el que vamos a aprender un montón, vamos a sufrir», resume la capitana, Celia Rojo. El conjunto ovetense presentó ayer, en el Alimerka de Las Campas, la plantilla con la que competirá esta temporada en la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría del balonmano femenino español, después de lograr el ascenso el pasado curso.

La plantilla al completo, junto al cuerpo técnico y la directiva, protagonizó un acto marcado por la ilusión ante el salto a la élite y por el respaldo de Alimerka, patrocinador principal del proyecto. Las jugadoras lucieron por primera vez de manera oficial la equipación con la que afrontarán una temporada histórica para el club.

El reto de lograr la permanencia en la máxima categoría

El reto es mayúsculo. Las Lobas saben que se encontrarán con rivales de mayor potencial deportivo y económico, pero afrontan el desafío con la ambición de competir cada partido y alcanzar la permanencia. Celia Rojo es consciente de la dificultad de una competición en la que se medirán a equipos con jugadoras internacionales y «mayores recursos», comenta.

Rojo confía, sin embargo, en las armas del conjunto ovetense: «El grupo que tenemos es muy unido. Hemos conseguido que se mantenga todo y al final el jugar juntas y el jugar contentas creo que nos va a salvar». La capitana destaca además la juventud de una plantilla que afronta el salto sin miedo: «Cuando tienes poco que perder, luchas y lo defiendes más».

En la misma línea se expresa el técnico, Manolo Díaz, que sitúa la ilusión como una de las principales fortalezas del equipo. «Somos conscientes de la dificultad, muy conscientes. Sabemos que tenemos que exprimirnos al máximo y sacar el máximo partido de todas para poder mantenernos», explica.

El entrenador valora especialmente el equilibrio de una plantilla que combina veteranía y juventud. Las jugadoras más experimentadas tendrán un papel fundamental en la adaptación de las más jóvenes, algunas de ellas de apenas 16 años, ante el enorme salto competitivo que supone pasar de categorías inferiores a la máxima división. «Intentaremos que no se frustren porque es difícil el salto tan enorme que dan», apunta Díaz.

El nuevo formato de competición también obligará a las Lobas a mantener la máxima regularidad. La liga será regular y todos los puntos tendrán el mismo valor, sin posibilidad de seleccionar qué encuentros son más importantes. Una circunstancia especialmente exigente para una plantilla corta que tendrá que afrontar semanas con partidos entre semana y durante el fin de semana.

Las Lobas se estrenan en Granollers

El estreno llegará este miércoles en la pista del Granollers. «Es un partido muy difícil, pero creo que tenemos opciones de competir si estamos acertados», apunta Manolo Díaz. Apenas unos días después, el domingo, se medirá al Pozuelo en casa, en el Florida Arena, otro de los equipos recién ascendidos y, a priori, un rival directo en la pelea por la permanencia.

La afición será otra de las grandes bazas del conjunto ovetense. «Es fundamental», reconoce Díaz, que espera trasladar a la máxima categoría el ambiente que ha convertido a La Florida en una pista complicada para los rivales. La conexión con las familias y con la cantera, donde muchas de las jugadoras desarrollan su actividad, refuerza además ese vínculo.

La presidenta del club, Paulina Guerrero, calificó el ascenso y la llegada a la máxima categoría como un «gran reto» y animó a la afición a acompañar al equipo en esta nueva aventura. Guerrero destacó también el trabajo realizado durante los últimos años para alcanzar este nivel y subrayó la importancia de mantener la identidad del club en una categoría tan exigente. «Queremos competir, disfrutar de la experiencia y seguir creciendo como proyecto», señaló.

La dirigente ovetense puso en valor, además, el compromiso de las jugadoras, el cuerpo técnico y las familias que sostienen el día a día del equipo. «Este ascenso es el resultado del esfuerzo de muchas personas y queremos que toda la ciudad se sienta partícipe», afirmó. En este sentido, confió en que el estreno en la élite sirva para reforzar el vínculo con la afición y para seguir impulsando el balonmano femenino en Oviedo.

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Las Lobas no esconden que mantenerse en la Liga Guerreras Iberdrola será una misión complicada. Pero tampoco renuncian a disfrutar del camino. «Sería maravilloso. Para nosotros es como ganar la Champions», resume Manolo Díaz. Con ilusión, un grupo unido y una Florida preparada para vivir noches grandes, las Lobas Alimerka se disponen a escribir el siguiente capítulo de su historia.