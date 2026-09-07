El seleccionador nacional Luis de la Fuente estará en Oviedo para presentar el partido entre España y República Checa en el Tartiere
El entrenador participará este jueves en el acto de presentación del duelo que La Roja disputará en el estadio del Oviedo
Luis de la Fuente estará en Oviedo este jueves. El seleccionador nacional participará en el acto de presentación del encuentro entre España y República Checa que se disputará en el Carlos Tartiere el sábado 3 de octubre. Este jueves, el técnico estará en el escenario del encuentro y a partir de las 12:00 horas se llevará a cabo el acto, en el que habrá una representación institucional del ayuntamiento de Oviedo, del Principado de Asturias, del propio Real Oviedo y también de la Federación Asturiana.
Esta iniciativa se enmarca en la exposición "Reyes del Mundo" que la RFEF ha puesto en marcha para compartir con los aficionados de todo el país el trofeo conquistado por la selección española en el Mundial celebrado en Estados Unidos, México y Canadá este verano. Según un comunicado, las primeras paradas serán Andalucía y Asturias, en un camino paralelo a la selección campeona del mundo. España se enfrentará a Croacia el 29 de septiembre en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, en la Liga de Naciones; y el 3 de octubre, frente a Chequia en el Carlos Tartiere de Oviedo. Así, la exposición 'Reyes del Mundo' y la Copa del Mundo estarán en Málaga, Sevilla y Oviedo.
"Será el punto de partida de un recorrido cuyas fechas y lugares se irán confirmando en las próximas semanas pero que se inicia con la vocación por parte de la RFEF de llevar el éxito de la selección española a todos sus aficionados, partícipes y protagonistas en el triunfo de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026", concluyó el comunicado de la federación.
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