Oro para Andrea Buelga y plata para Aarón Santurio en La Nucía

El boxeo asturiano brilló en el Boxam Internacional U19 de La Nucía con el triunfo de Andrea Buelga (-54 kg), que se proclamó campeona tras imponerse en la final a Paula García. Por su parte, Aarón Santurio (-70 kg) se colgó la medalla de plata después de alcanzar el combate decisivo, completando ambos una destacada actuación en una cita de gran nivel internacionall