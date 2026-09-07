Oro para Andrea Buelga y plata para Aarón Santurio en La Nucía
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El boxeo asturiano brilló en el Boxam Internacional U19 de La Nucía con el triunfo de Andrea Buelga (-54 kg), que se proclamó campeona tras imponerse en la final a Paula García. Por su parte, Aarón Santurio (-70 kg) se colgó la medalla de plata después de alcanzar el combate decisivo, completando ambos una destacada actuación en una cita de gran nivel internacionall
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