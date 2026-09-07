La perla ovetense Iyana Martín guía a la selección española hacia los cuartos de final del Mundial

La selección española venció en el trascendental duelo ante Japón (59-79) y, gracias a la victoria de Alemania contra Mali, se clasifica directamente como primera de grupo para los cuartos de final en la Copa del Mundo de Berlín con otra gran actuación de la joven estrella ovetense Iyana Martín, que fue la máxima anotadora del encuentro con 20 puntos.

España no dependía únicamente de sí misma y el desempate a su favor se produce por su enfrentamiento directo con Alemania, a la que derrotó con facilidad en el primer partido.

La tensión que demostraba que no se trataba un partido más se palpó desde el principio en ambos equipos. Miguel Méndez salió con su quinteto de confianza y una inspirada Iyana Martín, con dos triples consecutivos, -el segundo de bella factura sobre la bocina tras hacer volar a Yamamoto- dio confianza a la selección.

Japón se empleó con alta intensidad defensiva para intentar contrarrestar la desventaja física, pero las españolas sacaban oro posteando bajo el aro y se llevaron el primer asalto (15-23) en el Max-Schmeling-Halle de Berlín. La española Awa Fam, mediado el segundo cuarto, estrenó su casillero de puntos con un 2+1, que celebró soltando todo el nerviosismo inicial y dio paso al 0-8 de parcial para 'La Familia', que volvía a sacar a relucir sus mejores virtudes: defensa fuerte, velocidad en transición y compartir el balón en busca del mejor tiro liberado.

Sin embargo, la ventaja empezó a menguar y comenzaron los nervios, sumado a que la joven estrella nipona Kokoro Tanata y la base de Las Vegas Aces Mai Yamamoto redujeron la ventaja de diez puntos para marcharse a vestuarios con un ajustado 36-39 para España y todo por decidir en la segunda parte.

España salió en tromba tras el descanso, seguramente alentada por la victoria de las anfitrionas ante Mali en el otro partido del grupo, lo que provocaba que, o ganaba o se quedaba fuera del Mundial. Cinco puntos y una asistencia de Fam devolvieron el +11 (39-50). Aunque poco después el guion del segundo cuarto se repetía y, de nuevo, una serie de imprecisiones y el acierto de las asiáticas volvía a ajustar el marcador.

Al comienzo del último y decisivo período, Alba Torrens ejerció de capitana en el banquillo dando ánimos a las jóvenes Awa Fam e Iyana Martín, quien lideró a su equipo un día más y, con 20 puntos por segundo partido consecutivo, se convirtió en una de las pocas jugadoras menores de 21 años que en el siglo XXI han sumado 10 puntos o más en sus primeros tres partidos en una Copa del Mundo.

El combinado español supo defender la decisiva ventaja en el marcador durante los últimos minutos y una estelar Iyana Martín certificó el triunfo, con un triple letal a falta de 02:43 minutos. Japón se dejó ir y España selló una victoria fundamental para mantenerse con vida en este Mundial de Berlín.

Tras pasar como primeras del Grupo A, Mali es la selección eliminada y España evita la peligrosa ronda de octavos de final. Ahora descansará martes y miércoles antes de afrontar los cuartos de final el 10 de septiembre.

Ficha técnica

59 – Japón (15+21+12+11): Tanaka (15), Todo (-), Tokashiki (6), Mawuli (6), Hayashi (4), -quinteto inicial-, Machida (-), Takada (2), Miyazawa (7), Yamamoto (5), Konno (12), Asahina (-), y Goto (2).

79 – España (23+16+18+22): Cazorla (7), Martín (20), Conde (9), Fam (16), Carrera (4) -quinteto inicial-Buenavida (5), Ortiz (-), Pueyo (4), Ginzo (-), Torrens (-), Gustafson (3) y Flórez (6).

Árbitros: Johnny Batista (Puerto Rico), Julirys Guzman (Puerto Rico), Blanca Burns (Estados Unidos).

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Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo disputado en el pabellón Max-Schmeling-Halle (Berlín).