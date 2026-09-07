El "sueño cumplido" del Gaitero Rodiles: así vivió el conjunto maliayo su debut en Primera

Pese a la derrota ante el Futsi Atlético Navalcarnero, nadie del Gaitero Rodiles podrá olvidar lo que se vivió en el Manuel Busto. El conjunto maliayo debutaba en la máxima categoría del fútbol sala español, ante el equipo más laureado y en plena fiesta de la sidra en Villaviciosa, y dio la cara hasta la recta final. "Fue súper emocionante todo. Después de tantos años intentándolo por fin pudo llegar el momento de debutar en casa y en un día tan especial para la villa. El pabellón estaba lleno y hacerlo ante el vigente campeón fue de cine, inmejorable", reconoce Ángela Guimaraes, capitana del club.

La futbolista brasileña, natural de Paraná, afronta su quinta temporada en Villaviciosa. Hace unos años llegó a debutar en Primera con el Poio, pero lo del pasado sábado fue mucho más especial. "Era un sueño personal jugar en Primera con el Rodiles". "Salí a jugar y fui muy feliz. Fue uno de los partidos que más disfruté en mi vida, lo jugaría toda la vida", confiesa.

El Rodiles ofreció una gran versión ante el equipo más laureado en la historia del fútbol sala femenino español, pese a tener que ir remando durante todo el encuentro por el tempranero tanto inicial de las madrileñas. "Hicimos un partido bastante serio, con minutos muy serios y hasta teniendo el balón", comenta la brasileña, que reconoce las dificultades de enfrentarse a un equipo de estas características. "Nosotros creamos muchas ocasiones, pero esta gente falla poco. Son muy buenas". En la recta final, las maliayesas apretaron en busca del empate y su rival consiguió aumentar la diferencia hasta el 1-4 definitivo. "No nos vinimos abajo y seguimos intentándolo. Estamos súper contentas y orgullosas", admite.

Al ser un recién ascendido, el propósito para esta temporada no deja dudas. "Tenemos muy claro que el objetivo es mantener la categoría". "Mantenemos la base del año pasado y hemos fichado dos jugadoras buenas", prosigue. Una de las claves para lograrlo será que el Manuel Busto tenga el ambiente que se vivió el sábado. "Estaba lleno, petado, con toda la gente empujando y volcada con nosotros. Los necesitamos durante todo el año", reclama Guimaraes.

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Santiago Tuero, entrenador y coordinador del Gaitero Rodiles, va hasta un paso más allá. "Hemos hecho un partidazo, podríamos hasta haber ganado si llegamos a materializar las ocasiones porque tuvimos más que ellas", aunque reconoce que la calidad del rival marcó la diferencia. "No materializamos bien y contra estos equipos lo pagas. El resultado final desmerece los méritos del equipo y no dice la realidad del partido porque aguantamos empatadas muchos minutos". Eso sí, al margen del 1-4 final, lo que se vivió "es un día para recordar en Villaviciosa" y para las chicas, que debutan en Primera. "Estamos muy contentos y orgullosos del partido", concluye Tuero.