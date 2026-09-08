El día "casi perfecto" de un Mosconia en modo líder: "Vamos a intentar pelear por todo este año"

El Mosconia es el primer líder de la Tercera asturiana, iniciada el pasado fin de semana. Debutó a lo grande en San José, con la mayor goleada de la jornada, sobre el Llanes (1-5) para colocarse en lo más alto y dejar claro que un año más aspira a ser candidato a todo. El equipo moscón cuajó un encuentro prácticamente redondo y de puertas hacia dentro se muestran ilusionados con el curso que está por delante. "Fue un partido muy guapo, casi perfecto. Era difícil arrancar mejor", reconoce Sergio Ríos, uno de los capitanes y autor del segundo tanto.

Ni la tormenta de granizo que cayó durante los primeros compases enfrió a un Mosconia que dejó el encuentro prácticamente sentenciado en el primer tiempo con tres goles. "Estuvimos muy bien plantados en el campo: la defensa estuvo segura, el mediocampo preciso y en ataque nos entendimos muy bien", dice el ariete, que también desgrana cómo fue su gol. "En un contraataque, Iván Elena me envía el balón largo, vi que tenía a Omar delante y le pegué desde fuera del área. El balón entró muy guapo por la escuadra", confiesa Ríos.

En sus últimas cuatro temporadas, Ríos siempre ha anotado, como mínimo, 10 tantos, un delantero fiable que admite que las cifras "no me quitan el sueño". "En pretemporada no estuve muy acertado, no quiso entrar la bola en Copa Federación y estás con el runrún, pero llegas a la primera jornada, sale un partido perfecto, metes gol y no se puede pedir más", continúa. Un tanto que llegó en San José, campo que conoce muy bien de su paso por el Llanes, donde en dos temporadas anotó 29 goles en total. "Es un campo muy complicado y habíamos hablado de acabar todas las jugadas porque las idas y vueltas allí son muy rápidas", desgrana.

El liderato a estas alturas es anecdótico, "pero siempre es bueno empezar con estas sensaciones que nos dejan muy felices" y que dan continuidad al proyecto, del que Ríos se deshace en elogios. "Nos hemos reforzado muy bien y tenemos un gran equipo". "Solo pueden jugar once, pero todos los que salen desde el banquillo podrían jugar en cualquier momento. Eso nos va a ayudar a crecer como equipo para intentar quedar lo más arriba posible", destaca.

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El objetivo, una temporada más, será "acabar lo más arriba posible", pero tras disputar el play-off la última campaña, los puestos de privilegio estarán más caros que nunca. "Este año hay siete u ocho equipos que vamos a ser muy potentes, nos incluyo a nosotros. El fútbol es como es, pero vamos a intentar pelear por todo", confiesa Ríos, que reconoce que "va a ser una Tercera complicada". Con los descensos de Langreo y Lealtad hay mucha más competencia, aunque el ariete también destaca que "hay salidas y campos muy complicados para ganar".