Oceanman Gijón volverá en 2027: fechas confirmadas e inscripciones abiertas
El Oceanman Gijón volverá en 2027. La competición internacional de aguas abiertas ha confirmado su continuidad después de una primera edición que reunió a cerca de 700 nadadores. La próxima cita se celebrará los días 11 y 12 de septiembre de 2027 y el plazo de inscripciones ya está abierto.
Una primera edición que superó las expectativas
La organización y el Ayuntamiento de Gijón ya habían mostrado durante el fin de semana su intención de repetir. Jorge Pañeda, concejal de Deportes, calificó esta edición como "un poco como una prueba piloto", aunque destacó que "ha superado las expectativas, pero con creces". La participación superó las previsiones iniciales y alrededor del 30% de los inscritos procedió de fuera de Asturias. "Nosotros sabíamos que podíamos pasar de 500", apuntó.
También Fermín Egido, CEO de Oceanman, se mostró satisfecho con el estreno: "Gijón ha cumplido las expectativas, bastante más de lo que esperábamos". El responsable destacó además "una tasa de participación internacional muy alta" y ya adelantaba que "el año que viene volveremos".
Oceanman Gijón ya tiene fechas para 2027
Ahora, esa intención se convierte en realidad con la confirmación de las fechas para 2027.
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