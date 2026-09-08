Oviedo y Sporting se reencuentran en la Copa de la Reina entre la ilusión y el deseo de revancha: "Un derbi nunca es un partido más"

Con los principales equipos asturianos de vuelta en la misma categoría, la Copa de la Reina volvió a deparar en la primera ronda un derbi asturiano casi un año después de la última ocasión. Este miércoles, a partir de las 17:30 horas, el Oviedo femenino, recién descendido, tratará de pasar de ronda ante un Sporting con ganas de revancha tras lo ocurrido la temporada pasada en Mareo (0-1 para los azules). “Estamos muy ilusionadas, un derbi nunca es una semana más, es un partido más especial que cualquiera”, confiesa la central carbayona Marina Martín, mientras que la mediocentro rojiblanca Nuria Cueto lo tiene claro. “Nosotras nos vemos como favoritas porque confíamos en nosotras”

Ambos equipos llegan en un buen estado de forma tras vencer en la primera jornada. El Oviedo goleó al Osasuna B (0-3) mientras que el Sporting ganó al Madrid CFF B también a domicilio (2-3). “Llegamos con muy buenas sensaciones y les estamos transmitiendo a las nuevas jugadoras esas ganas de querer ganar el derbi con el corazón y de hacerles sentir lo que se vive aquí. Les digo que si dan el 200% en cada partido, aquí tienen que dar el 250%”, dice Martín, mallorquina de nacimiento y una de las capitanas, ya sabe bien lo que son los derbis. “Ya soy como una asturiana más”, confiesa.

La plantilla del Oviedo femenino / Fernando Rodrí­guez

Enfrente estará una Nuria Cueto que lleva más de una década de rojiblanca y que incluso esta temporada ya es primera capitana. “Es un partido muy especial, sobre todo para las que llevamos toda la vida en el Sporting”. La mediocentro reconoce que no piensa en el choque del año pasado, en el que el Oviedo se impuso en Mareo 0-1 con un tanto de Eva Lois, pero el vestuario rojiblanco tiene ganas de revancha. Cueto ya sabe lo que es ganar en casa del máximo rival y fue una de las protagonistas del triunfo copero en el Carlos Tartiere hace un par de años (2-4), anotando un gol. “Se siente increíble por ser un derbi, en un estadio así y porque encima tenía a toda mi familia viéndome”, recuerda.

La plantilla del Sporting femenino / Marcos León

Esta vez el encuentro será en El Requexón, donde las azules esperan aprovechar su condición de local. “Jugar en casa siempre es un aliciente extra por la gente que viene a vernos, que son nuestro motor y nuestra motivación”, explica Martín, que entiende que la clave para ganar “es jugar con el corazón, pero también con la cabeza para que los nervios no nos jueguen una mala pasada”. Por su parte, Cueto explica que la principal diferencia que notan respecto a un encuentro normal es la “visibilidad” que se le da al encuentro, que termina metiendo “un poco más de presión” al vestuario.

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Esta temporada en Segunda Federación se producirán cinco ascensos, por lo que ambos tratan de ser ambiciosos. Martín reconoce que “lo del año pasado fue un palo gordo”, pero califica el proyecto actual como “ambicioso”. En su cabeza no hay otro propósito. “Me marco el objetivo del ascenso, es lo que queremos y además quedando primeras, esa tiene que ser nuestra mentalidad”. En el bando rojiblanco prefieren hablar de objetivos a corto plazo y el habitual partido a partido, aunque también hay ambición. “En nuestra mente está quedar lo más arriba posible y demostrar el equipo que somos, pero sin marcarnos nada a largo plazo”. Lo que sí deja claro Cueto es que “estamos haciendo un equipo muy guapo”. Por lo pronto, esta tarde buscarán apear al máximo rival en la Copa y después cumplir con los deberes en la liga.