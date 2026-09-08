El Ribadesella, a dos partidos de enfrentarse a un Primera en la Copa del Rey: sus posibles rivales en la fase previa

Tras proclamarse campeón de la Copa Asturfútbol, el Ribadesella ya conoce sus posibles rivales en la eliminatoria previa de la Copa del Rey. El conjunto riosellano se enmarca en el grupo A por criterios de proximidad geográfica y podría enfrentarse a los siguientes rivales: SD Noja (Cantabria), CD San José (Soria), Auriense CA (Ourense), CD Anaitasuna (Guipúzkoa) o el CD Tedeón (La Rioja).

El sorteo se celebrará este jueves, a partir de las 13:00 horas, en Las Rozas, momento en el que el Ribadesella conocerá su último escollo para disputar la Copa del Rey ante un rival de Primera División.

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La eliminatoria será a doble partido y el equipo que salga en primer lugar actuará como local. La ida se celebrará el fin de semana del 27 de septiembre y la vuelta en el del 4. Al margen del Ribadesella, el Caudal también trata de clasificarse a la eliminatoria del KO a través de la Copa Federación (mañana se enfrenta al Salamanca UDS). El resto de asturianos ya clasificados son: Oviedo, Sporting, Covadonga y Llanera.