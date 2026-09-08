El Telecable arranca la pretemporada con la Supercopa en el horizonte
"No es una obligación ni nos lo exige nadie, pero somos muy ambiciosas", asegura Natasha Lee tras sumar la única baja de Angy Fernández rumbo a Bembimbre
El verano ya es historia para el Telecable. El conjunto gijonés regresó ayer a la pista de Mata Jove para comenzar una pretemporada que nace con un objetivo tan claro como exigente: volver a luchar por todo y, esta vez, conseguir alguno de los títulos que la pasada temporada se escaparon. "Empezamos con la misma ilusión que otros años", explica Natasha Lee, aunque con la ambición añadida de dar un paso más. La entrenadora cuenta con el mismo equipo que la temporada pasada, a excepción de Angy Fernández, que se incorporó al Bembimbre. El bloque se mantiene intacto y la plantilla, en principio, se da por cerrada.
La ambición de volver a pelear por los títulos
La entrenadora gijonesa no oculta que el recuerdo de la pasada campaña está muy presente. El Telecable compitió por los grandes objetivos, en Liga, en Copa y en Europa, pero terminó el curso sin levantar ningún trofeo. "Nos faltó esa guinda del pastel", reconoce Lee, que quiere utilizar aquella experiencia como punto de partida para volver a intentarlo. "Esperemos que este año estemos aún más cerca de conseguirlo", apunta.
Esa ambición no llega impuesta desde fuera. Es una exigencia que nace dentro del propio vestuario. "No es una obligación ni nos lo exige nadie, pero nosotras somos un equipo muy competitivo, muy ambicioso", señala Natasha.
El escenario, además, se presenta todavía más complicado. La entrenadora apunta directamente a Fraga y Vila-Sana, dos de los grandes rivales del Telecable, que han reforzado sus plantillas. "Han fichado jugadoras tops y cada vez será más difícil competir contra ellas", admite. La respuesta del conjunto gijonés tendrá que llegar desde el trabajo y el ajuste de las piezas. "Nos toca seguir trabajando para poder estar más cerca", resume Lee. Y la preparación no tardará en trasladarse a la competición. Este fin de semana, el Telecable viajará a Portugal para disputar tres amistosos ante el Sanjoanense, Escola Livre de Azeméis y el Gulpilhares.
La Supercopa, primera fecha marcada en rojo
Portugal servirá, por tanto, para empezar a comprobar sobre la pista todo lo trabajado durante estas primeras semanas. Porque el verdadero objetivo ya tiene fecha. Aunque el Telecable todavía tiene por delante semanas de entrenamientos y amistosos, el calendario empieza a señalar el 24 de octubre, cuando llegará la Supercopa. "Ese es el primer objetivo", afirma Natasha Lee. Hasta entonces habrá tiempo para seguir ajustando el engranaje y para citas como el Torneo de la Manzana, previsto para finales de septiembre. El Telecable volverá a tirar de cantera y orgullo para pelear por su equipo y su gente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Degaña: mueren al volcar su coche dos jóvenes de 23 años que acababan de estar en las fiestas de la Santina en Cerredo
- Tremenda tormenta en Oviedo: granizos como canicas y árboles tirados por el viento en la ronda exterior
- La desgracia se ceba con Cerredo tras la muerte de dos jóvenes en un accidente de tráfico: 'Es muy duro
- Carmen Moreno se retira de las primarias del PSOE de Gijón: 'Hay una utilización ilegítima y ventajista de los recursos del partido
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de utensilios de cocina más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Vuelta al verano de 1936, hacer la guerra para que no se repita: Candamo acoge los días 11 y 12 una nueva edición de las jornadas en las que se recrean los sucesos de la Guerra Civil
- Una pasión a corazón abierto: la historia de dos hermanos de Sobrescobio, ambos premio fin de grado de Medicina, especialistas en cardiología en el HUCA
- El sacerdote Andrés Fernández se despide de la parroquia de Viesques entre regalos y dejando un legado 'de empatía y cariño' : “Nos volveremos a ver con el ascenso del Sporting”