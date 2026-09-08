El Telecable arranca la pretemporada con la Supercopa en el horizonte

El verano ya es historia para el Telecable. El conjunto gijonés regresó ayer a la pista de Mata Jove para comenzar una pretemporada que nace con un objetivo tan claro como exigente: volver a luchar por todo y, esta vez, conseguir alguno de los títulos que la pasada temporada se escaparon. "Empezamos con la misma ilusión que otros años", explica Natasha Lee, aunque con la ambición añadida de dar un paso más. La entrenadora cuenta con el mismo equipo que la temporada pasada, a excepción de Angy Fernández, que se incorporó al Bembimbre. El bloque se mantiene intacto y la plantilla, en principio, se da por cerrada.

La ambición de volver a pelear por los títulos

La entrenadora gijonesa no oculta que el recuerdo de la pasada campaña está muy presente. El Telecable compitió por los grandes objetivos, en Liga, en Copa y en Europa, pero terminó el curso sin levantar ningún trofeo. "Nos faltó esa guinda del pastel", reconoce Lee, que quiere utilizar aquella experiencia como punto de partida para volver a intentarlo. "Esperemos que este año estemos aún más cerca de conseguirlo", apunta.

Esa ambición no llega impuesta desde fuera. Es una exigencia que nace dentro del propio vestuario. "No es una obligación ni nos lo exige nadie, pero nosotras somos un equipo muy competitivo, muy ambicioso", señala Natasha.

El escenario, además, se presenta todavía más complicado. La entrenadora apunta directamente a Fraga y Vila-Sana, dos de los grandes rivales del Telecable, que han reforzado sus plantillas. "Han fichado jugadoras tops y cada vez será más difícil competir contra ellas", admite. La respuesta del conjunto gijonés tendrá que llegar desde el trabajo y el ajuste de las piezas. "Nos toca seguir trabajando para poder estar más cerca", resume Lee. Y la preparación no tardará en trasladarse a la competición. Este fin de semana, el Telecable viajará a Portugal para disputar tres amistosos ante el Sanjoanense, Escola Livre de Azeméis y el Gulpilhares.

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Portugal servirá, por tanto, para empezar a comprobar sobre la pista todo lo trabajado durante estas primeras semanas. Porque el verdadero objetivo ya tiene fecha. Aunque el Telecable todavía tiene por delante semanas de entrenamientos y amistosos, el calendario empieza a señalar el 24 de octubre, cuando llegará la Supercopa. "Ese es el primer objetivo", afirma Natasha Lee. Hasta entonces habrá tiempo para seguir ajustando el engranaje y para citas como el Torneo de la Manzana, previsto para finales de septiembre. El Telecable volverá a tirar de cantera y orgullo para pelear por su equipo y su gente.