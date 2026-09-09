Asturias revalida su título de campeona de España de pesca
El combinado asturiano se impone a Andalucía y Cataluña
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La selección autonómica del Principado de Asturias revalidó el título de campeona de España de pesca mar-costa, que se ha desarrollado en aguas de La Manga del Mar Menor (Región de Murcia). El combinado asturiano se impuso en esta oportunidad a los representantes de Andalucía y Cataluña, segundo y tercero, respectivamente, por selecciones territoriales.
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