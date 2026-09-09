El Caudal, a punto de dar la campanada en el Helmántico: los mierenses caen en el último minuto de la prórroga

El Caudal Deportivo no podrá seguir peleando en la Copa Federación tras caer derrotado en el Helmántico en la prórroga. Y es que, tras una primera mitad en la que los asturianos contuvieron bien al rival, en la segunda el Salamanca UDS apretó y generó buenas ocasiones, aunque fue el Caudal el que se adelantó en dos ocasiones. Pero replicaba pronto en ambas el equipo charro y al minuto 90 se llegaba con 2-2 en el electrónico. Ya en el tiempo añadido, las mejores ocasiones volvieron a ser del Salamanca que, sin embargo, tuvo que esperar hasta el último minuto de la prórroga para marcar el gol de la victoria.

De inicio, el Salamanca CF UDS se hizo dueño del balón, aunque lo cierto es que el de los locales era un dominio estéril y apenas conseguían pasar de la línea de tres cuartos. La presión del Caudal Deportivo lo impedía, y aunque los charros tocaban y tocaban, no conseguían avanzar metros. Mientras, los asturianos lo intentaban al contragolpe, sobretodo por banda derecha, disfrutando de su primera ocasión en el minuto 5, en un saque de falta lejano que se fue fuera.

Poco a poco ganaban metros los locales, que empezaban a merodear el área de un Caudal que, pese a todo, mantenía la contundencia en defensa y evitaba que los locales lanzasen a puerta. Lo intentaba todo el Salamanca, que incluso empezó a probar con balones largos para tratar de sorprender a la defensa contraria, pero nada le funcionaba y el Caudal conseguía mantener el partido donde quería y seguía generando llegadas a la contra, aunque tampoco acababa de crear verdaderas ocasiones de peligro.

Los minutos pasaban, y las ocasiones solo llegaban a balón parado, como una del Salamanca ya en el minuto 42, en un córner que salvó la defensa visitante. Apretaron con todo los charros en esos minutos finales, aunque también el Caudal tuvo sus llegadas a la contra, pero el marcador no se movió.

Ya en la segunda mitad el Salamanca trató de meter una marcha más y, moviendo el balón con más velocidad, apenas tardó tres minutos en protagonizar una primera llegada al área asturiana que salvó en su salida Álex, evitando que el delantero local rematase el balón a un metro de la portería. La replica la puso el Caudal en el 50, pero Óscar no llegaba por poco. A partir de ahí, fueron los locales quienes tuvieron dos ocasiones clarísimas, pero el que se adelantó fue el caudal, en el minuto 58, en un centro desde la izquierda que Juancho, en su intento por despejar, introduce en su propia puerta. Sin embargo, el gol espoleó aún más a los locales, que empataban en el minuto 67 después que la defensa asturiana no consiguiese sacar el balón por dos veces.

El partido se volvía loco. El Salamanca, completamente volcado en busca del gol, dejaba muchos espacios y el caudal los aprovechaba, como en el minuto 73 Acerete adelantaba de nuevo a los asturianos. Una vez más, sin embargo, la alegría duraba poco y en el 74 Juancho ponía de nuevo el empate en el marcador.

De ahí al final del tiempo reglamentario los locales se volcaban en busca de la meta contraria, pero no conseguían rematar con la calma necesaria y el marcador ya no volvía a moverse, llevando el partido a la prórroga. Un tiempo añadido en el que el Salamanca volvió a tener las mejores ocasiones, una de Eguarás al palo y otra de William en una falta que blocaba bien Álex. El Caudal, por su parte, probaba en lanzamientos menos claros y al final, cuando a menos de un minuto del final de la prórroga, Asier conseguía anotar el 3-2 para dar el pase a los locales en la Copa Federación.

Ficha técnica

Salamanca CF UDS: Unai Ayala (1), Pablo Cojo (1), Murua (2), Sanvi (1), Ucin (1), Eguarás (2), Barri (1), William (1), Luis Bilbao (1), Óscar León (1), Vicandi (2).

Cambios: Alsua (1) por Barri, min. 60. Cristeto (1) por Ucín, min. 71. Urki (1) por Luis Bilbao, min. 60. Asier (1) por Vicando, min. 99. Juancho (1) por Cojo, min, 46. Pablo A.R. (1) por Óscar León, min. 66.

Caudal Deportivo: Álex (2), Julio Rodríguez (1), Vicente (1), Kike (1), Óscar Fernández (2), Isma Cerro (1), Borja (1), Agus (1), Lucas (1), Iago (1), Dani Palacio (1).

Cambios: Albuquerque (1) por Lucas Suárez, min. 91. Acerete (2) por Isma cerro, min. 69. Julio Delgado (1) por Vicente, min. 46. Jairo Cárcaba (1) por Iago, min. 69. Josín (1), por Kike, min. 46. Ebea (1) por Palacio, min, 63. Samuel (1), Isaac (1)

Goles: 0-1, min.58´ Juancho (p.p.). 1-1, min. 67, Urki. 1-2, min. 73, Acerete. 2-2, min. 74, Juancho. 3-2, min.119, Asier.

Árbitro: Adrián Vega Portilla (Colegio cántabro). Tarjetas amarillas a los locales Pablo Cojo, Ucín, Pablo A.R.; y los visitantes Vicente, Juliio Delgado, Albuquerque, Josín.

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Campo: Helmántico.