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Cuatro jóvenes asturianas representan al balonmano del Principado en Sierra Nevada

Jóvenes deportistas del Principado participaron en los entrenamientos dirigidos por técnicos nacionales en el Centro de Alto Rendimiento granadino

De izquierda a derecha, Paola Fernández, María Barros, Claudia Toledo y Reyes Fernández.

De izquierda a derecha, Paola Fernández, María Barros, Claudia Toledo y Reyes Fernández. / FBMPA

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María Rendueles

María Rendueles

El balonmano asturiano tuvo una notable representación en la reciente concentración que tuvo lugar en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, en Granada, dentro del Programa Nacional de Tecnificación Deportiva que organizan los técnicos de la Federación Española.

Hasta cuatro jugadoras de la Federación del Principado tomaron parte en los entrenamientos, controlados por el cuerpo técnico de la selección nacional: la extremo izquierdo del Base Oviedo María Barros Álvarez, la lateral derecho Paola Fernández Nedelcu y la central del Siero Deportivo Reyes Fernández Roces (generación 2012-2013), así como la central del Balonmano Gijón Claudia Toledo (generación 2010-2011).

Cuatro jóvenes asturianas que apuntan alto

Son las futuras juveniles y cadetes asturianas que apuntan muy alto después de sus actuaciones en distintos torneos estatales y en las competiciones autonómicas con sus respectivos clubes.

Las sesiones preparatorias en tierras andaluzas fueron supervisadas por Joaquín Rocamora, seleccionador nacional júnior y técnico del Elche de la Liga Iberdrola, y Miguel Echeverría.

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De esta forma, Asturias vuelve a aportar talento al balonmano español, tras la concentración celebrada recientemente en Burgos y las que aún tendrán lugar en la categoría masculina, también con presencia asturiana.

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