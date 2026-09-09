Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Los Cuervos de Pravia se imponen por clubes en el Campeonato de Asturias de Ríos

La competición reunió a los mejores especialistas asturianos, con triunfos destacados en K-2, K-1 y C-1 sénior

El equipo de Los Cuervos de Pravia durante una competición

El equipo de Los Cuervos de Pravia durante una competición / J. M. CARBAJAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Los Cuervos de Pravia se impusieron por equipos en el Campeonato de Asturias de Ríos, dilucidado este pasado martes, 8 de septiembre, en el Narcea, quedando en segundo lugar La Ribera-Oviedo Kayak y en tercera posición Los Rápidos-Jaire Aventura. En cuanto a las categorías de Promoción, el título por escuadras fue para el Náutico Ensidesa.

Victorias en las principales categorías sénior

En K-2 sénior ganaron Manuel Garaycoechea y Borja Bada Álvarez (Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas), seguidos de los cangueses Luis Amado Pérez Blanco y Abel García Cimentada (Club Piraguas Sirio-La Llongar Cangas Aventura), y de Fernando Fernández Martínez y Manuel del Río López (La Ribera-Oviedo Kayak).

Noticias relacionadas

El riosellano Fran Capín Cerra (SCD Ribadesella) venció en K-1 sénior, por delante de su compañero de equipo Andrés Cangas Soto (SCD Ribadesella), mientras que el tercer puesto fue para Marcos López García (Piragüismo Moscón de Grado). Por su parte, en C-1 ganó Arcadio Casado Rayo (Los Caimanes de Sevares).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llegar al semáforo a la velocidad adecuada, frenar, pero no fijarse en la nueva S-991c: la Guardia civil extrema la vigilancia
  2. Hasta cuatro estafados en Asturias por venta de vehículos: un grupo de bilbaínos se lleva los coches, pero no hace efectivas las transferencias y falsifica los papeles para revenderlos
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles de comedor efecto pizarra más baratos del mercado: acabado de alta calidad y resistente
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bolsas para lavadora: para el lavado suave de prendas delicadas
  5. No quiero ni un solo euro de ayuda, pero es una desconsideración que no se promocione el Parque de la Vida', sostiene Luis Laria, que cerrará el equipamiento hasta enero
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el juego de lámparas de pie de luz cálida más baratas del mercado: luz ambiental adicional con selección de color
  7. Bombazo en el Boombastic: el festival de música vuelve a Llanera y ya tiene fechas
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego cojines de sofá de antracita más barato del mercado: agradablemente suave gracias al acolchado de confort

Los Cuervos de Pravia se imponen por clubes en el Campeonato de Asturias de Ríos

Los Cuervos de Pravia se imponen por clubes en el Campeonato de Asturias de Ríos

El exoviedista Ovie Ejaria busca equipo por Linkedin: “No dudes en enviarme un mensaje privado”

El exoviedista Ovie Ejaria busca equipo por Linkedin: “No dudes en enviarme un mensaje privado”

Asturias revalida su título de campeona de España de pesca

Asturias revalida su título de campeona de España de pesca

El Principado, a través de la SRP, ofrecerá a Duro 10,65 millones por el taller de Barros para alquilárselo a Indra

El Principado, a través de la SRP, ofrecerá a Duro 10,65 millones por el taller de Barros para alquilárselo a Indra

La exposición del Prado en las ventanas de Tabacalera, entre las más de 250 actividades que ofrecerá Gijón a los alumnos en el nuevo curso escolar

La exposición del Prado en las ventanas de Tabacalera, entre las más de 250 actividades que ofrecerá Gijón a los alumnos en el nuevo curso escolar

Multa de 500 euros por conducir a la velocidad adecuada y con la familia: la Guardia civil extrema la vigilancia

Multa de 500 euros por conducir a la velocidad adecuada y con la familia: la Guardia civil extrema la vigilancia

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén de aluminio fundido más barata del mercado: disponible por menos de 15 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén de aluminio fundido más barata del mercado: disponible por menos de 15 euros

Emulsa dedicó en 2025 casi 171.000 horas a la limpieza de centros educativos y dependencias municipales de Gijón

Emulsa dedicó en 2025 casi 171.000 horas a la limpieza de centros educativos y dependencias municipales de Gijón
Tracking Pixel Contents