Los Cuervos de Pravia se imponen por clubes en el Campeonato de Asturias de Ríos
La competición reunió a los mejores especialistas asturianos, con triunfos destacados en K-2, K-1 y C-1 sénior
Los Cuervos de Pravia se impusieron por equipos en el Campeonato de Asturias de Ríos, dilucidado este pasado martes, 8 de septiembre, en el Narcea, quedando en segundo lugar La Ribera-Oviedo Kayak y en tercera posición Los Rápidos-Jaire Aventura. En cuanto a las categorías de Promoción, el título por escuadras fue para el Náutico Ensidesa.
Victorias en las principales categorías sénior
En K-2 sénior ganaron Manuel Garaycoechea y Borja Bada Álvarez (Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas), seguidos de los cangueses Luis Amado Pérez Blanco y Abel García Cimentada (Club Piraguas Sirio-La Llongar Cangas Aventura), y de Fernando Fernández Martínez y Manuel del Río López (La Ribera-Oviedo Kayak).
El riosellano Fran Capín Cerra (SCD Ribadesella) venció en K-1 sénior, por delante de su compañero de equipo Andrés Cangas Soto (SCD Ribadesella), mientras que el tercer puesto fue para Marcos López García (Piragüismo Moscón de Grado). Por su parte, en C-1 ganó Arcadio Casado Rayo (Los Caimanes de Sevares).
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