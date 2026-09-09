Los Cuervos de Pravia se imponen por clubes en el Campeonato de Asturias de Ríos

Los Cuervos de Pravia se impusieron por equipos en el Campeonato de Asturias de Ríos, dilucidado este pasado martes, 8 de septiembre, en el Narcea, quedando en segundo lugar La Ribera-Oviedo Kayak y en tercera posición Los Rápidos-Jaire Aventura. En cuanto a las categorías de Promoción, el título por escuadras fue para el Náutico Ensidesa.

Victorias en las principales categorías sénior

En K-2 sénior ganaron Manuel Garaycoechea y Borja Bada Álvarez (Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas), seguidos de los cangueses Luis Amado Pérez Blanco y Abel García Cimentada (Club Piraguas Sirio-La Llongar Cangas Aventura), y de Fernando Fernández Martínez y Manuel del Río López (La Ribera-Oviedo Kayak).

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El riosellano Fran Capín Cerra (SCD Ribadesella) venció en K-1 sénior, por delante de su compañero de equipo Andrés Cangas Soto (SCD Ribadesella), mientras que el tercer puesto fue para Marcos López García (Piragüismo Moscón de Grado). Por su parte, en C-1 ganó Arcadio Casado Rayo (Los Caimanes de Sevares).