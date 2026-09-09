Gijón oferta 10.300 plazas deportivas para la nueva temporada: actividades, fechas de inscripción y novedades

El Patronato Deportivo Municipal (PDM) de Gijón pondrá en marcha en octubre su programación deportiva para el curso 2026-2027, que se prolongará hasta junio y contará con más de 50 actividades y 10.300 plazas dirigidas a niños, adolescentes, adultos y personas mayores.

La programación supone una inversión de más de 1,75 millones de euros en costes directos y mantiene una amplia oferta de actividades deportivas, cursos de natación y propuestas para diferentes edades y niveles.

Cuatro grandes programas deportivos

La oferta del PDM se estructura en cuatro grandes programas: el programa acuático, el programa de mantenimiento físico, el programa de cursos deportivos y «Actívate 70 Plus».

El programa acuático combina actividades destinadas al mantenimiento físico con otras orientadas al aprendizaje de la natación.

La oferta incluye: Hidrospinning, gimnasia acuática, acuatono, natación para bebés, natación infantil y natación para adultos

Los cursos se distribuyen en diferentes instalaciones municipales y cuentan con distintos niveles y frecuencias.

El Patronato mantiene además iniciativas como Olas Inclusivas, dirigida a personas con trastorno del espectro autista, y otras actividades desarrolladas en colaboración con el Centro de Medicina Deportiva.

Mantenimiento físico para adultos

Este programa está dirigido a la población adulta hasta los 69 años y busca favorecer la salud mediante la adquisición y consolidación de hábitos de actividad física.

Entre las actividades disponibles se encuentran: gimnasia, yoga, aerozumba, pilates y calistenia

Las propuestas se desarrollan tanto en instalaciones deportivas municipales como en centros escolares de la ciudad.

Cursos deportivos

El programa de cursos deportivos está orientado a la iniciación deportiva y permite acercarse a diferentes disciplinas.

Entre ellas se encuentran: Tenis, pádel, bádminton, patinaje, escalada y golf

La oferta incluye además la Escuela Deportiva de Golf de Competición y las Escuelas Deportivas Singulares.

«Actívate 70 Plus»

El programa «Actívate 70 Plus» está específicamente dirigido a personas mayores de 70 años.

La programación incluye: Natación, gimnasia, aerozumba, tono balance, aeróbic, hidrospinning, caminata nórdica, pilates y fitball.

Las personas mayores de 70 años podrán acceder esta temporada también a actividades que no estén específicamente diseñadas para su grupo de edad. Para hacerlo deberán realizar previamente una valoración física en el Patronato, que determinará si su nivel de condición física permite participar en la actividad con seguridad. El objetivo es ampliar las posibilidades de práctica deportiva y evitar que la edad sea por sí sola un factor limitante.

Plazos de inscripción por actividad

Las inscripciones comenzarán mañana, jueves 10 de septiembre, a las 8.30 horas. Los plazos serán los siguientes:

«Actívate 70 Plus» : del 10 de septiembre al 31 de octubre .

: del . Cursos de iniciación deportiva : del 11 al 28 de septiembre .

: del . Escuela Deportiva de Golf de Competición : del 11 al 28 de septiembre .

: del . Escuelas Deportivas Singulares : del 14 al 29 de septiembre .

: del . Mantenimiento físico para adultos : del 14 al 28 de septiembre .

: del . Preparación física de oposiciones : del 14 al 28 de septiembre .

: del . Actividades acuáticas para adultos : del 21 al 28 de septiembre .

: del . Actividades acuáticas para niños y niñas : del 22 al 28 de septiembre .

: del . Olas Inclusivas : del 22 al 28 de septiembre . Requiere preinscripción .

: del . Requiere . Actividades del Centro de Medicina Deportiva: del 23 al 28 de septiembre.

También requieren preinscripción determinadas actividades como:

Natación para personas con discapacidad física

Espalda Sana

Natación pre y posparto

¿Cómo se pueden realizar las inscripciones?

Para formalizar la matrícula será necesario disponer de la Tarjeta Ciudadana.

Las inscripciones podrán realizarse a través de:

App Gijón

Página web municipal

Oficinas de Atención a la Ciudadanía

En las actividades que no requieren preinscripción, las plazas se adjudicarán, con carácter general, por orden de inscripción.

En las actividades con preinscripción será necesario comprobar previamente que se cumplen los requisitos establecidos.

Nuevas condiciones para las renovaciones

Una de las principales novedades de esta temporada afecta a la gestión de las plazas.

Los cursos renovables pasarán a tener una renovación mensual, en lugar de trimestral. El objetivo es que las plazas que queden libres puedan volver a ofrecerse con mayor rapidez a las personas que están en lista de espera.

La excepción será «Actívate 70 Plus», que mantendrá la renovación trimestral.

Además, los usuarios podrán activar la renovación automática mediante la App Gijón, utilizando como medio de pago una tarjeta bancaria o el Monedero Gijón Deporte.

Las plazas que queden vacantes se ofrecerán a las personas que estén en lista de espera por orden de inscripción. Una vez adjudicada una plaza, habrá 24 horas para formalizarla mediante el pago.

Cada persona podrá mantener hasta diez solicitudes activas por programa deportivo, contabilizando tanto las plazas adjudicadas como las solicitudes en lista de espera.

Monedero Gijón Deporte y apoyo frente a la brecha digital

El Patronato también incorpora medidas para que los nuevos sistemas digitales no supongan una barrera para las personas con dificultades para realizar las gestiones por internet.

El Monedero Gijón Deporte podrá recargarse en efectivo en las oficinas del Patronato, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.

La recarga mínima será de 20 euros con carácter general y de 5 euros para las personas que disfruten de una reducción del precio por razones sociales.

Renovación de los gimnasios municipales

La nueva temporada llega acompañada de una renovación del equipamiento de varios gimnasios municipales.

Las actuaciones afectan a: La Tejerona, Gijón Sur, Piscina del Llano, Piscina del Coto y La Calzada.

En La Tejerona se ha renovado el equipamiento y se ha creado una nueva zona de cardio, ampliando los espacios disponibles.

En Gijón Sur también se ha renovado el equipamiento.

El gimnasio de la Piscina del Llano, cerrado desde la pandemia, volverá a abrir seis años después. La actuación incluye un nuevo sistema de climatización y ha supuesto una inversión de 55.000 euros.

En los gimnasios del Coto y La Calzada se han renovado principalmente las máquinas de cardio, además de realizar mejoras estéticas como pintura, iluminación y colocación de espejos.

El equipamiento de La Tejerona, Gijón Sur y el Llano se ha contratado mediante un sistema de renting a cinco años, con un importe anual de 68.000 euros.

Nueva zona de calistenia en Llano-Contrueces

A estas actuaciones se suma la ampliación de la zona de calistenia del complejo deportivo del Llano-Contrueces, que cuenta con un espacio semicubierto destinado al entrenamiento funcional y de fuerza.

La actuación ha supuesto una inversión de 56.000 euros y el espacio está disponible tanto para los cursos del Patronato como para el uso libre de la ciudadanía.

Noticias relacionadas

Con esta programación, el Patronato Deportivo Municipal refuerza su apuesta por una oferta deportiva amplia, accesible y adaptada a las distintas etapas de la vida, al tiempo que mejora sus instalaciones y facilita la gestión de las plazas.