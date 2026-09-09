Gijón y su playa verde dan el salto al Parque de los Príncipes: el emotivo homenaje de los aficionados del PSG a Luis Enrique

El estreno europeo del París Saint-Germain fue más que especial para Luis Enrique. En la previa del encuentro, los seguidores parisinos le dedicaron un enorme tifo en el que se leía "Playa verde Luis Enrique", en homenaje a la playa verde de El Rinconín que desde hace semanas lleva su nombre.

En los prolegómenos del encuentro entre el PSG y el Slovan Bratislava se desplegó este imponente tifo, en el que el técnico gijonés aparece sentado en una hamaca, oteando el horizonte con unos prismáticos y los colores de su club. A su lado, una mochila donde guarda las únicas dos Champions League en la historia de la entidad , logradas estos dos últimas temporadas de manera consecutiva. Por debajo aparece otro mensaje: "Tranquilos, Europa es nuestra".

El equipo parisino logró una contundente victoria por empezar ante el conjunto eslovaco por 6-1, gracias a un hat-trick de Ferrán Torres y un doblete de Dembélé, y las reacciones al homenaje a Luis Enrique no han tardado en llegar. "De Pumarín al mundo. De su playa verde al Parque de los Príncipes. Europa sabe que el mejor entrenador del mundo es de Gijón", escribió Carmen Moriyón, alcaldesa deGijón, en sus redes sociales.

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Fue el pasado 6 de julio cuando se llevó a cabo la inauguración de esta enorme superficie, una zona de 5.738 metros cuadrados, de los cuales el 84% son de zona de descanso. En dicho acto estuvo presente el propio Luis Enrique, acompañado de su familia y muy emocionado. "Es un orgullo ver reflejado mi nombre en esos postes", decía antes de que le cayesen algunas lágrimas. "No sé si voy a ser capaz, perdonar", tuvo que decir. "Mi nombre aparece ahí, pero no veo mi nombre. Veo el de mis padres", comentaba por aquel entonces. Por ello, ayer, Gijón y su playa verde estuvieron presentes en el Parque de los Príncipes. Un bonito homenaje que la afición del PSG le ha querido brindar a una de las personas más importantes de su historia.