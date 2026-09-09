Juan Gamallo marca el objetivo del Confía Base Oviedo ante el Cisne: «Hay que ir a sacar los dos puntos»
El guardameta ovetense destaca la buena preparación del equipo y confía en el factor cancha para comenzar con victoria.
N.L
La División de Honor Plata levanta el telón este sábado, 12 de septiembre, y el Confía Base Oviedo lo hará ante su afición, con el Balonmano Cisne como primer rival de la temporada. El conjunto ovetense afronta el estreno después de una pretemporada marcada por el cambio de entrenador y de cuerpo técnico, además de la incorporación de nuevos jugadores.
Juan Gamallo hace un balance positivo de estas semanas de preparación. «En líneas generales, bastante bien. El cambio de entrenador y de cuerpo técnico, la adaptación que han tenido los jugadores nuevos y todos en general, creo que ha ido bastante bien», señala el portero ovetense.
El guardameta considera que el equipo ha ido asimilando las nuevas ideas y exigencias del cuerpo técnico formado por Pablo Galech y Johan Andrade. «Creo que la pretemporada ha sido muy positiva», concluye.
El Cisne, primer examen para el Confía Base Oviedo
Con la preparación ya atrás, llega el momento de la competición y de un primer partido que no se presenta sencillo. El Cisne será el encargado de poner a prueba al conjunto ovetense en este estreno. «Sabemos que Cisne es un muy buen equipo. Se ha reforzado bastante bien, mantiene bloques del año pasado y sabemos que es un equipo bastante correoso», reconoce Gamallo.
El factor cancha será, por tanto, uno de los principales argumentos del Confía Base Oviedo para afrontar el debut. «Lo bueno que tenemos nosotros es que aquí, en casa, sabemos que tenemos que dar un poquito más. Sabemos que los primeros partidos de la temporada, y encima aquí, son muy importantes», apunta.
Gamallo fija el objetivo del debut liguero
Consciente de la importancia de comenzar con buen pie, Gamallo tiene claro el objetivo del equipo para este primer compromiso oficial: «Hay que ir a sacar los dos puntos».
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