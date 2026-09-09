La lluvia protagoniza los primeros test del Rally Princesa

La intensa lluvia interfirió ayer en el desarrollo de los test oficiales que se detuvieron a primera hora de la tarde y que estaban programados por la organización del rally Blendio Princesa de Asturias, que se celebrará a lo largo de este fin de semana con inicio mañana jueves con la ceremonia de salida a las 19 horas en la calle Uría de Oviedo. Algunos pilotos que habían programado sus propios test continuaron a lo largo del día con las pistas muy embarradas, pero los test oficiales fue preciso pararlos de mutuo acuerdo entre el Automóvil Club Principado de Asturias y los participantes, trece en total.

Los test se desarrollaron desde primeras horas de la mañana de ayer martes en el Occidente asturiano (en la zona de Luarca, Trevías y Navia). Como pilotos más destacados figuraban de forma privada José Antonio Suárez "Cohete" y Jorge Cagiao, el primero con el Skoda Fabia RS Rally2 y el segundo con el nuevo Lancia Ysilon de la escudería Recalvi.

En los test oficiales programados por la organización participaron Diego Ruiloba (Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2), Pepe López (Hyundai i20N rally2), Sergi Pérez (GR Yaris Rally2), Giovanni Fariña (Hyundai i20N Rally2), José Luis Peláez (GR Yaris Rally2), Cristian Gil (Skoda Fabia N5), Gustavo Sosa (Hyundai i20N Rally2), Pablo Fanjul (Hyundai i20 N5), Mansour Saed (Peugeot 208 Rally4), Petr Trukin (Peugeot 208 Rally4), Rodolfo Suárez (Mitsubishi Lancer Evo IX), Kilian Santana (Dacia Sandero Eco Cup) y Daniel Pérez (Dacia Sandero Eco Cup). n

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