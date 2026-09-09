Miramar llevará el nombre del presidente del Marino de Luanco: «Es historia de este pueblo y de su gente»

"El Miramar tiene los mismos años que yo. No podría dejar que se cambiara el nombre del campo. Es historia de este pueblo y de su gente, que lo han construido piedra a piedra", asegura emocionado Luis Gallego, que desde mañana dará nombre al campo del Marino de Luanco, que pasará a llamarse Miramar-Luis Gallego.

La iniciativa partió de los aficionados y socios del Marino. "Pienso que es demasiado premio. No he hecho grandes cosas, dedicarme al Marino y ya está", reconoce Gallego, que guarda recuerdos desde su infancia. "No dejaban entrar al campo sin pagar cuando tenía siete u ocho años. Había una puerta grande de madera para entrar. Estrenaba ese día el jersey porque era Corpus. Salté para pasar por encima, me enganché con la madera y quedó abierto como una chaqueta", recuerda entre risas. Quizás por eso ahora los niños hasta los 15 años pueden entrar gratis, "porque son los socios del futuro".

Una reforma de Miramar para los próximos cuatro años

Gallego también explica que está prevista para los próximos cuatro años una reforma del campo, del césped "que es lo que más nos perjudica en el juego", además de mejoras en los vestuarios y en la grada. Una actuación para la que "está dispuesto el Ayuntamiento".

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Un acto en el Museo Marítimo antes de descubrir la placa

El acto comenzará a las 18.00 horas en el Museo Marítimo de Luanco, con la presencia prevista de autoridades, representantes políticos y miembros de "la mayoría de clubes de Asturias". Al finalizar, se habilitarán autocares para subir hasta el campo, donde se descubrirá la placa con el nuevo nombre ‘Miramar-Luis Gallego’.