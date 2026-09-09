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Miramar llevará el nombre del presidente del Marino de Luanco: «Es historia de este pueblo y de su gente»

El campo de Marino de Luanco tendrá como apellido, desde mañana, el nombre de su presidente: ‘Luis Gallego’

Luis Gallego, presidente del Marino de Luanco

Luis Gallego, presidente del Marino de Luanco

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María Rendueles

María Rendueles

Luanco

"El Miramar tiene los mismos años que yo. No podría dejar que se cambiara el nombre del campo. Es historia de este pueblo y de su gente, que lo han construido piedra a piedra", asegura emocionado Luis Gallego, que desde mañana dará nombre al campo del Marino de Luanco, que pasará a llamarse Miramar-Luis Gallego.

La iniciativa partió de los aficionados y socios del Marino. "Pienso que es demasiado premio. No he hecho grandes cosas, dedicarme al Marino y ya está", reconoce Gallego, que guarda recuerdos desde su infancia. "No dejaban entrar al campo sin pagar cuando tenía siete u ocho años. Había una puerta grande de madera para entrar. Estrenaba ese día el jersey porque era Corpus. Salté para pasar por encima, me enganché con la madera y quedó abierto como una chaqueta", recuerda entre risas. Quizás por eso ahora los niños hasta los 15 años pueden entrar gratis, "porque son los socios del futuro".

Una reforma de Miramar para los próximos cuatro años

Gallego también explica que está prevista para los próximos cuatro años una reforma del campo, del césped "que es lo que más nos perjudica en el juego", además de mejoras en los vestuarios y en la grada. Una actuación para la que "está dispuesto el Ayuntamiento".

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