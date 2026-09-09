El Oviedo se da un festín ante el Sporting en el primer derbi asturiano del curso: las azules, a la siguiente ronda de la Copa de la Reina

En el primer derbi asturiano de la temporada, el Real Oviedo femenino no tuvo rival. Las azules golearon al Sporting (3-0) en El Requexón, eliminando a las rojiblancas en la primera ronda de la Copa de la Reina. 5 minutos bastaron a las de Paco para anotar los tres tantos, con un final de primer tiempo e inicio del segundo fulgurantes y un resultado final que, visto lo visto, incluso pudo ser más abultado.

El derbi arrancó muy igualado y con mucho respeto por parte de ambos conjuntos, que este año se verán las caras de nuevo en Segunda Federación. Pese a ser el visitante, el Sporting trató de hacerse con el dominio durante los primeros compases y fue a los 10 minutos cuando por primera vez Sandra hizo trabajar a la meta Ainhoa. Había muchas interrupciones y en ese contexto se manejaban mejor las rojiblancas, con un par de llegadas peligrosas que no lograron conectar con claridad Lucía Granda, primero, y la capitana Nuría Cueto, después.

El Sporting insistía constantemente por su banda izquierda, muy activa, aprovechando la debilidad de la central azul Eva Lois, que hoy actuaba como lateral. A partir de la media hora el encuentro se animó y el Oviedo dio un paso adelante. Marina Martín avisó con un buen cabezazo tras un saque de esquina y Sheila Garrido no perdonó unos minutos después. Justo antes del descanso, de nuevo a balón parado, la ‘9’ azul enganchó un buen envío al segundo palo y su zurdazo, ajustado al segundo palo, pegó en el poste y se coló en la portería rojiblanco.

Sin apenas tiempo para digerir el golpe, en el descuento del primer acto, Villadeamigo rompió líneas con un gran pase, Goretti colgó el balón al corazón del área y Aitana, que se adelantó a su par, la envió al fondo de la red. Apenas 3 minutos le habían bastado a las azules para el delirio de El Requexón, bajo la atenta mirada de un Jesús Martínez que estaba presenciando el choque. Al descanso, dos zarpazos le daban al Oviedo una ventaja importante en el marcador.

Las azules, en tromba tras el descanso

Tras el paso por los vestuarios, las de Paco salieron igual que habían acabado: en tromba. Y en el 47’, Sheila aprovechó un pase al espacio para brindarle en bandeja el tanto a Andrea Sordo, que dejó sentenciado el encuentro (3-0). El Sporting estaba muy tocado y no era capaz de reaccionar. De hecho, la propia Sordo estuvo a punto de marcar el cuarto, pero su cabezazo se fue desviado por centímetros.

El conjunto azul había movido ficha al descanso con un doble cambio y una de las recién entradas, Nati Cano, fue derribada por Rosa dentro del área tras una gran acción individual al filo de la hora de juego. Desde los once metros, la rojiblanca Sirgo le adivinó las intenciones a Cano al detener su remate en el palo izquierdo. Se estaba librando el Sporting de un resultado mucho más doloroso.

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Ya en la recta final, el Oviedo seguía cómodo ante un Sporting incapaz de llegar con claridad al área rival. Las azules jugaban de memoria y con la confianza de saber que la renta ya era elevada. No hubo más goles y tampoco más ocasiones en lo que fue el primer derbi asturiano del curso. Un 3-0 que no solo permite a las de Paco reinar en Asturias hasta el siguiente, en diciembre, sino que además tiene premio: el pase a la segunda ronda de la Copa de la Reina.