Un talento avilesino (con pasado en el Sporting) lidera el estreno ganador del Villarreal en Europa

La primera victoria del Villarreal en la Youth League, la Copa de Europa juvenil, ha tenido sello avilesino. Edu González, mediapunta nacido en 2009, criado en el Sporting y que suma cinco campañas en tierras valencianas, protagonizó el primer tanto del juvenil groguet ante el juvenil del Borussia Dortmund, un encuentro que terminó con un 2-3 para los de Pepe Reina.

Edu González, que en categoría cadete cambió Mareo por el proyecto del Villarreal, lleva cinco campañas defendiendo la camiseta amarilla, donde es uno de los jugadores con mayor proyección de la cantera del conjunto valenciano. Capitán, la pasada temporada, del equipo de Liga Nacional, dejó grandes registros anotadores, firmando 14 tantos en 28 encuentros.

Edu González, una joya avilesina en el Villarreal

Durante estos años, el futbolista avilesino ha cambiado de posición, pasando de ser el ‘9’ del Sporting a convertirse ahora en un mediapunta/extremo con tendencia a jugar en el carril central. Su proyección hizo que el Villarreal le renovase el contrato este mismo verano, comprometiéndose con el club hasta 2029 a pesar de que aún le quedaba otro año de contrato. Cabe recordar que González aterrizó en el cuadro groguet en 2022, siendo infantil de segundo año. Al poco de aterrizar en su nuevo equipo, el avilesino sufrió una importante lesión de rodilla que le dejó en el dique seco durante varios meses.