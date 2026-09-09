Un talento avilesino (con pasado en el Sporting) lidera el estreno ganador del Villarreal en Europa
Edu González anotó el primer tanto en la victoria del cuadro groguet ante el Borussia Dortmund
La primera victoria del Villarreal en la Youth League, la Copa de Europa juvenil, ha tenido sello avilesino. Edu González, mediapunta nacido en 2009, criado en el Sporting y que suma cinco campañas en tierras valencianas, protagonizó el primer tanto del juvenil groguet ante el juvenil del Borussia Dortmund, un encuentro que terminó con un 2-3 para los de Pepe Reina.
Edu González, que en categoría cadete cambió Mareo por el proyecto del Villarreal, lleva cinco campañas defendiendo la camiseta amarilla, donde es uno de los jugadores con mayor proyección de la cantera del conjunto valenciano. Capitán, la pasada temporada, del equipo de Liga Nacional, dejó grandes registros anotadores, firmando 14 tantos en 28 encuentros.
Edu González, una joya avilesina en el Villarreal
Durante estos años, el futbolista avilesino ha cambiado de posición, pasando de ser el ‘9’ del Sporting a convertirse ahora en un mediapunta/extremo con tendencia a jugar en el carril central. Su proyección hizo que el Villarreal le renovase el contrato este mismo verano, comprometiéndose con el club hasta 2029 a pesar de que aún le quedaba otro año de contrato. Cabe recordar que González aterrizó en el cuadro groguet en 2022, siendo infantil de segundo año. Al poco de aterrizar en su nuevo equipo, el avilesino sufrió una importante lesión de rodilla que le dejó en el dique seco durante varios meses.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llegar al semáforo a la velocidad adecuada, frenar, pero no fijarse en la nueva S-991c: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Hasta cuatro estafados en Asturias por venta de vehículos: un grupo de bilbaínos se lleva los coches, pero no hace efectivas las transferencias y falsifica los papeles para revenderlos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles de comedor efecto pizarra más baratos del mercado: acabado de alta calidad y resistente
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bolsas para lavadora: para el lavado suave de prendas delicadas
- No quiero ni un solo euro de ayuda, pero es una desconsideración que no se promocione el Parque de la Vida', sostiene Luis Laria, que cerrará el equipamiento hasta enero
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el juego de lámparas de pie de luz cálida más baratas del mercado: luz ambiental adicional con selección de color
- La DGT explica porqué los conductores nacidos entre 1956 y 1961 no van a poder renovar el permiso de conducir a partir en 2027: se endurece la norma
- Bombazo en el Boombastic: el festival de música vuelve a Llanera y ya tiene fechas