El Alimerka Oviedo Baloncesto, optimista con su regreso al Palacio

Pese a las intensas lluvias de finales de agosto que inundaron y dañaron la pista del Palacio de los Deportes, el Alimerka Oviedo Baloncesto es optimista y confía, no solo en que se disputen los primeros encuentros oficiales en su cancha, sino también una de las pruebas de pretemporada que estaban fijadas desde el inicio en su polideportivo. Al menos, esa es la idea en estos momentos, a falta de que el Ayuntamiento complete los trámites administrativos para instalar de manera provisional una pista de alquiler. "Para el primer encuentro de Liga va a llegar con total seguridad y se está planteando que podamos jugar el amistoso. Todo está encaminado, el Ayuntamiento ha sido súper diligente y eficaz y es muy factible que podamos jugar el amistoso de la semana que viene en el Palacio", admite Fernando Villabella, presidente de la entidad.

Desde el inicio de pretemporada, el club tenía fijado su presentación oficial ante su público el 18 de septiembre, en una de sus últimas pruebas veraniegas ante el Caja Rural Zamora, aunque la inundación del Palacio a finales de agosto lo puso todo en duda. Tras confirmarse los daños provocados sobre el parqué, que no podrá recuperarse por completo por los desperfectos en la pista de madera, el Ayuntamiento trazó su plan de ruta, que pasa por una doble vía. Lo primero es llegar a un acuerdo con una empresa especializada para el alquiler de una pista de parqué. Dicha superficie se instalará de forma provisional, una medida para ganar tiempo mientras se fabrica una nueva superficie de juego, que tardará varios meses. El Consistorio trabaja en las gestiones burocráticas para conseguirlo y si todo avanza según lo previsto por el OCB llegaría a tiempo para el duelo del día 18.

De esta forma, y a expensas de saber si finalmente se jugará el amistoso en el Palacio, el club se aseguraría poder arrancar la temporada con normalidad. El debut como local se producirá en la segunda jornada en Primera FEB, el sábado 3 de octubre ante el Covirán Granada, el mismo día que España recibe a la República Checa en el Carlos Tartiere, pero el club se aseguró un buen horario para que el público que lo desee pueda acudir a ambos encuentros (el Alimerka jugará a las 17:30 horas en el Palacio y la Selección a las 20:45 horas en el Tartiere).

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Desde las importantes inundaciones que se produjeron en el Palacio, la plantilla carbayona tuvo que trasladar sus entrenamientos a Pumarín, su antiguo pabellón. Allí trabajan a diario todos los integrantes del primer equipo para preparar de la mejor forma posible el inicio liguero, que será el 26 de septiembre ante el Gran Canaria en la isla. "Entrenar en el Palacio es un plus, pero en Pumarín se hace muy bien y estamos trabajando con normalidad", reconoce Fernando García, director general del OCB, que admite que "no debería afectar al desarrollo de la temporada". Aún así, todas las partes pretenden regresar cuanto antes a la rutina y que miles de personas vuelvan a reunirse en el Palacio, al menos, ese 3 de octubre.