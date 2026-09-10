Luis Gallego ya es eterno en Miramar: "Eres historia del club y un emblema de Luanco"

“Luis Gallego es historia del Marino y un emblema de lo que es Luanco”. Adrián Barbón, presidente del Principado, no quiso perderse el que muchos calificaron como “uno de los momentos más importantes de la historia del Marino”. Desde este jueves, Miramar, casa del club gozoniego, llevará el nombre de su presidente, un Luis Gallego que no pudo contener la emoción en un acto que sirvió para rendir homenaje a su figura. El Museo Marítimo se quedó pequeño para acoger a exjugadores, exentrenadores, aficionados y diferentes personalidades del mundo del fútbol que no quisieron perderse el momento en el que Gallego pasó a ser eterno.

“Pensaba que era duro, que nunca iba a echar lágrimas, pero hoy, ante este aluvión de gente, me han llegado tantos recuerdos que me han emocionado”, confesó Gallego, visiblemente emocionado durante todo el acto. “No pensé que me queríais tanto”, comentó el luanquín, que aseguró que “yo siempre fui más de dar que de recibir, porque si tienes que recibir es que estás jodido”. En el Museo Marítimo recibió el cariño de todas las amistades que hizo durante sus 36 años como presidente del Marino.

Barbón compara a Gallego con Bernabéu

Al acto acudió Adrián Barbón, algo que agradeció especialmente Gallego. “Si a mí me falta tiempo para ir a sitios, siendo presidente del Marino, no me quiero imaginar lo que te pasa a ti. Encima ahora no paran de machacarte con el Huerna”, bromeó el mandatario. “No sé si yo llegaré a los 36 años que llevas como presidente”, indicó, en el mismo tono agradable, el presidente del Principado, que comparó al luanquín con Santiago Bernabéu. “Ni él alcanzó esa cifra en la presidencia del Real Madrid”, apuntó. Barbón definió a Gallego como “historia del Marino y un emblema vivo de lo que es Luanco” y destacó que “no hay mayor satisfacción que ser apreciado por la gente que te conoce”.

El acto, marcado por la emotividad, lo abrió Jorge Suárez, alcalde de Gozón. “Gracias por todo lo que haces, no son fáciles los años que has estado al frente del club”, indicó el regidor, que destacó que “más allá de poner en valor tus méritos deportivos, hoy se pone en valor lo que el pueblo y la gente del mundo del fútbol te quieren”. “Aparte de ser un gran presidente, eres una gran persona”, destacó. Por su parte, José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, puso en valor la figura de Gallego, ya que “en el momento en el que falte gente como él, todo el fútbol se viene abajo”. “Ya no hay gente como tú, Luanco tiene que estar orgulloso de tenerte”, sentenció.

El fútbol asturiano arropa al presidente del Marino

El Museo Marítimo se llenó de diferentes personalidades. El Oviedo estuvo representado por César Martín, Manolo Paredes, Natalia González y Vicente Villamil, mientras que por parte del Sporting acudieron a Luanco Joaquín Alonso y Emilio Gutiérrez. Ambos equipos le entregaron a Gallego una camiseta con su nombre, algo que también hizo la Federación Asturiana de Fútbol. El Victoria de Perlora también le regaló un presente al gozoniego. Entre el público se pudo ver a toda la plantilla actual del Marino, a Manuela Fernández, directora general de Deportes, y a exjugadores y exentrenadores. Además, se reprodujo un vídeo con mensajes de diferentes personalidades del mundo del fútbol, como Álvaro Morata, Emilio Butragueño o Luis Rubiales.

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La presencia de exentrenadores del Marino le sirvió de ejemplo a Guaya, actual capitán, para explicar que el cuadro gozoniego es un “club encantador”. “De ocho técnicos que tuve en mi trayectoria, aquí seis están entre el público”, afirmó el jugador canario, que señaló que este homenaje “tendría que haber sido mucho antes”. Sergio Sánchez, entrenador, destacó de su presidente “la honestidad que siempre tiene, ya que su palabra vale más que un contrato; la humildad y la capacidad para proyectarse en el resto de personas”.