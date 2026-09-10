El rally Princesa de Asturias arranca en Oviedo entre gran expectación
Cientos de aficionados al motor se dieron cita en la ceremonia de salida
La ceremonia de salida de la 63ª. edición del rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo reunió esta tarde a cientos de aficionados al motor. La ceremonia se celebróen la calle Uría de la capital del Principado. Medio centenar de equipos inscritos, encabezados por el praviano José Antonio Suárez «Cohete» con el Fabia RS Rally2 del equipo Skoda, tomaron la salida cada minuto desde la rampa de salida. A continuación, partió el también praviano Diego Ruiloba, que pilota el Ypsilon HF Integrale Rally2 del equipo Lancia Corse España.
En la jornada de hoy estaba previsto que participantes realizaran los reconocimientos de los tramos cronometrados de la segunda etapa y el shakedown y tramo de calificación. También hubo firma de autógrafos.
El rally puede ser decisivo para la adjudicación del título nacional por el que luchan los pilotos pravianos José Antonio Suárez «Cohete» y Diego Ruiloba, eso sí, con notable ventaja de Suárez Cohete, que lleva ganados cuatro rallies frente a uno que ganó Ruiloba.
La primera etapa tendrá lugar este viernes, con cuatro tramos que discurrirán en carreteras del Occidente.
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