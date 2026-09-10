Un Requexón multicolor, con un DJ improvisado y bajo la atenta mirada de Jesús Martínez: así se vivió el derbi asturiano en las gradas

No eran ni las cinco de la tarde cuando el parking de El Requexón comenzaba a llenarse. Había ganas de derbi y vaya si se notaba. Poco a poco, las instalaciones del Oviedo fueron tomando color, con predominio del azul pero también por supuesto del rojiblanco, que no iban a dejar solas a las suyas en la primera ronda de la Copa de la Reina. En la previa había hasta megafonía gracias al altavoz de Pili García, madre de la jugadora Gema Ginés, que ejercía como DJ improvisada. "El otro día fui hasta Pamplona, ¡si juegan igual nos llevamos el derbi seguro!", decía confiada.

García estuvo en Tajonar en la primera jornada liguera (0-3 para las azules) y siempre que puede acompaña al equipo. "Pongo las canciones que me dicen y alguna que incluyo yo", dice entre risas, destacando que las que nunca fallan son el himno y la morocha. "La pongo siempre porque es canción fetiche", reconoce. Su hija Gema no pudo jugar porque se encuentra recuperándose de su lesión en el ligamento cruzado, pero ahí estaba animando junto a otros familiares carbayones. Junto a ella, la familia de Andrea Sordo o Nerea Lombardero, entre otras, con las cosas claras. "Este año hay muy buen equipo, vamos a volver a llevarnos el derbi como el año pasado", decían confiados.

2-. En el palco presidencial, por arriba, Israel Villaseñor, Joaquín Alonso, María Yenes, José Ramón Cuetos Lobo, Gévora Durán y Ángel González. Por abajo, Marcos Costales, Martín Peláez, Jesús Martínez, Rafael Monge, Vicente Quintana y Chus Álvarez. / Fernando Rodrí­guez

También había familiares rojiblancas que vinieron al Requexón con confianza de victoria. Era el caso de los padres y la abuela de Rosa Menéndez. "Vengo aquí a animar a mi nieta, eso por descontado", decía la abuela Carmen, mientras que la madre de Rosa presagiaba un partido muy reñido. "Los derbis siempre son muy igualados porque lo dan todos los dos equipos". Y, como no podía ser de otra manera, en el bando sportinguista había ganas de revancha. "El año pasado ellas nos ganaron en Mareo, así que este año toca devolvérsela", decía Daniel Méndez. Pero en clave azul también había ganas de resarcirse por el descanso del curso anterior. "El año pasado fue jodido. A ver si conseguimos subir de nuevo", comentaba Sergio Ferreiro.

Por la izquierda Jesús Fernández, Vicentina Menéndez e Iván Fernández. / Fernando Rodrí­guez

Con el inicio del encuentro llegaron los nervios en la poblada grada del campo número 1 de El Requexón, que reunió cerca de 550 espectadores para vivir el derbi. Era un encuentro muy igualado, de escasas ocasiones y muchas interrupciones y esa tensión se trasladó también a la grada. En el palco había una nutrida representación del fútbol asturiano. En clave azul llegaron superada la media hora Jesús Martínez, máximo accionista -ovacionada por toda la grada a su llegada y salida-; Martín Peláez, presidente; y Rafael Monge, asesor del Grupo Pachuca; mientras que por parte del Sporting estuvieron desde el inicio Joaquín alonso, vicepresidente institucional; e Israel Villaseñor, director de gestión deportiva. También estaba José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Asturiana.

Noticias relacionadas

Por la izquierda, Carmen García, Carmen Álvarez y Rosalino García. / Fernando Rodrí­guez

Los minutos de mayores decibelios se vivieron al final del primer tiempo y comienzo del segundo, cuando las azules marcaron tres tantos prácticamente consecutivos, que incluso pudieron ser más si Nati Cano llega a anotar el penalti. De ahí al final, la grada carbayona disfrutó del encuentro de las suyas, de menos a más, y celebraron por todo lo alto la goleada de las azules, que consiguieron el pase a la segunda ronda de la Copa de la Reina. "¡Haber si se consigue el 27!", se escuchaba en la grada de El Requexón, en referencia al siguiente derbi asturiano que Oviedo y Sporting disputarán en el Carlos Tartiere.