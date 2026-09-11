Los 10 kilómetros nocturnos de Gijón vuelven con fuerza: agotados los 1.252 dorsales disponibles
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M. Rodrigo
Gijón
Tras un año de ausencia, los 10 kilómetros nocturnos de Gijón regresan con fuerza al programa deportivo, agotando los 1.252 dorsales ofertados que se pueden recoger desde hoy, de 18:30 a 20:30 horas, en el módulo bajo la grada de Las Mestas. La salida será mañana a las 21:30 horas en Las Mestas, con meta en la antigua Pescadería Municipal. "La EDP nocturna es una carrera diferente a todas las que ya tenemos, ya que es la única que se hace en un recorrido urbano y en horario nocturno, lo que la hace especial y diferente para los participantes", explicó en la presentación Pablo Blanco, director del Patronato Deportivo Municipal de Gijón.
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