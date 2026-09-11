El Confía Base, "un proyecto que crece", ilusionado ante su debut
El equipo ovetense, que recibe este sábado al Cisne en Vallobín, no da aún por cerrada la plantilla
Ilusionado por la evolución del club y contento con la plantilla confeccionada y el desarrollo de la pretemporada. Así se presenta el Confía Base Oviedo ante su debut en la nueva campaña en División de Honor Plata, fijado para mañana a las 18:30 en Vallobín con el Cisne pontevedrés como rival. "No damos la plantilla por cerrada", avisa el presidente del club ovetense, Heriberto Fernández, "Caco".
"Estamos muy contentos ya no solo por los resultados, sino por cómo se han desarrollado la pretemporada y los partidos", apuntó Ricardo Díez, director deportivo del club azul, que compareció para analizar la preparación junto al mencionado Caco, el nuevo entrenador del equipo, Pablo Galech, y el responsable de Confía, Ramón Iglesias.
Los resultados en pretemporada son siempre relativos, pero no hay que olvidar que el Confía Base fue capaz de ganar al Ademar en León (27-28) en un amistoso en el que empezó perdiendo 6-0.
Pero Díez está más contento con la confección de la plantilla: "Creíamos que los chicos que seguían iban a dar un paso adelante y en cuanto a las incorporaciones, aunque pocas, creo que hemos dado con los perfiles que queríamos incorporar, jugadores con experiencia en Asobal y jugadores jóvenes de Asturias que se unieran a la causa".
Galech también muestra entusiasmo y no quiere fijarse metas, aunque reconoce la importancia de los aficionados que acudan a Vallobín: "Son un apoyo fundamental y no les vamos a defraudar, más allá de los resultados".
Caco, que agradeció al "punto de inflexión" que supuso la incorporación de Confía, subrayó que no hay que ponerse plazos ni techos, pero cree que es importante "estar tranquilos en las últimas jornadas para reforzar un proyecto que está creciendo y que genera mucha ilusión".
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