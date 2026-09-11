Larcamón y Calero se encuentran por primera vez antes del derbi del fútbol asturiano: "Estuvimos charlando de la actualidad de los clubes"

Faltaron muy pocos en el encuentro de entrenadores que organizó la Federación Asturiana de Fútbol, al que asistieron los entrenadores del Real Oviedo y el Sporting, Julián Calero y Nicolás Larcamón, así como Marcelino García Toral, al que galardonaron con la insignia de oro y brillantes del comité de entrenadores, y Ciriaco Cano, que recibió el carné de oro del Comité de Entrenadores de la Federación Española.

Antes del comienzo de la charla, exclusiva para entrenadores, tanto Calero como Larcamón atendieron a los medios. Para Calero, "es muy bonito que en el día del entrenador asturiano se acuerden de nosotros, que no somos asturianos, pero que te sientes compañero, con los mismos problemas, circunstancias y cosas buenas; por lo tanto, es un honor poder estar aquí".

El primer encuentro entre Calero y Larcamón

Dijo el técnico madrileño que su primer contacto con Larcamón fue "amable": "Sé diferenciar muy bien entre lo personal y lo profesional, en lo personal somos humanos, somos personas, todos tenemos nuestros problemas, inquietudes, miedos, vergüenzas. Y todos tenemos nuestro lado humano. Luego está lo profesional, donde cada uno va a defender sus intereses de la mejor manera posible, pero ha sido un encuentro muy amable, somos gente de fútbol, así que nos entendemos muy bien".

En cuanto al derbi, aseguró que todavía quiere "estar tranquilo": "Nos quedan dos partidos, además fuera de casa, quiero tener el punto de mira centrado donde debo", añadió. Sí que reconoció que el derbi "será un día muy bonito" antes de insistir en que quiere "centrar el tiro en esta semana y en la que viene para que el equipo llegue lo mejor posible".

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Nicolás Larcamón, por su parte, dijo estar "muy agradecido por la invitación, con personalidades importantes del fútbol español, del fútbol asturiano, así que un disfrute y con ganas de participar para todo lo que podamos aportar". En cuanto a su primer encuentro con Calero: "Es la primera vez que tengo la oportunidad de verlo, a Marcelino también, es bonito poder estar con colegas, entre otras cosas charlando de la actualidad de los clubes".