Manolo Díaz, tras la ajustada derrota del Lobas Alimerka en su inicio en la Liga Guerreras: "Se puede mejorar de forma no muy difícil"
"Hemos fallado suficiente como para no ganar", dice el entrenador del equipo ovetense, que se estrena en casa el domingo ante el Pozuelo de Calatrava
"Hemos fallado suficiente como para no ganar el partido y eso es lo que más te duele, pero tuvimos la oportunidad". El entrenador del Lobas Alimerka Oviedo, Manolo Díaz, no puede menos que lamentar la derrota mínima en el regreso del equipo azul a la Liga Guerreras Iberdrola (16-15 en Granollers). Un golpe del que la plantilla ovetense no tiene mucho tiempo para recuperarse, ya que el domingo tiene fijada la segunda jornada, su debut en casa, ante el Pozuelo de Calatrava (Florida Arena, 13 horas).
Pese a la decepción por el mal resultado, Díaz vio cosas buenas en su plantilla, que compitió de tú a tú con un equipo en teoría bastante superior: "valorando el equipo que teníamos enfrente, históricamente uno de los grandes del balonmano español, hubiera sido magnífico arrancar con un puntito y creo que hubiera sido justo. Pero consideramos que las cosas en las que se falló se pueden mejorar de una forma no muy difícil, con lo cual estamos relativamente contentos respecto a la evolución del equipo".
El desarrollo del partido en Granollers es para pensar en una gran oportunidad perdida. El comienzo de las azules fue negativo, colocándose con un 5-0 en contra en nueve minutos sin marcar ni un solo gol. Pero la reacción del Lobas Alimerka fue loable, respondió con un 0-5 y el encuentro ya no registró ventajas significativas para unas ni para otras. A falta de tres minutos y medio, con 15-15 en el electrónico, el Lobas tuvo la oportunidad de colocarse por delante, pero dos lanzamientos al palo, uno de penalti de Celia Rojo y otro de Carmen García-Calvo, dieron paso al último tanto local, obra de Raquel Moré cuando restaban 30 segundos.
El partido del domingo está subrayado en rojo en el calendario del conjunto asturiano. No solamente por tratarse del estreno en el Florida Arena, sino porque el rival es el otro equipo, junto al asturiano, ascendido desde División de Honor Oro. Por tanto, uno de los rivales directos del Lobas Alimerka para intentar lograr la permanencia en la Liga Guerreras.
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