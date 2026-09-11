Oviedo y Astures, bazas asturianas en la Copa Iberdrola de bádminton

La Copa Iberdrola de bádminton, que reúne este fin de semana en el Corredoria Arena ovetense a los mejores doce equipos femeninos de España, contará con doble representación asturiana. El Oviedo Caja Rural, vigente campeón y anfitrión de la competición, y el Siroko Astures gijonés buscarán sus mejores resultados.

Será el Astures el primero en entrar en acción, mañana a las diez de la mañana con el CIDE mallorquín como rival. A las 12:30 jugará su segundo partido, contra el Recreativo La Orden onubense. A esa misma hora coincidirá en pista con el Oviedo Caja Rural, que debuta ante el Soria-CS24 antes de medirse a partir de las 15:30 horas al Burgos. Cada equipo disputa dos partidos dentro de su grupo antes de afrontar las eliminatorias, que se inician el mismo sábado. La jornada del domingo está reservada para la lucha por las medallas.

El equipo ovetense parte como uno de los grandes favoritos, no en vano suma a la tradicional fortaleza de su equipo el hecho de ser el vigente campeón, un título que se suma a los otros tres conquistados a lo largo de su historia, en 2018, 2021 y 2024. El Siroko Astures, por su parte, regresa a la competición tras firmar el año pasado su mejor resultado histórico, el sexto puesto obtenido en Toledo tras ser primero de su grupo, ganando los dos choques de la fase previa. Además, Sara Valdés fue reconocida como MVP Iberdrola de categoría inferior a sub 17.

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La formación ovetense está llena de talento e incluso experiencia en División de Honor. La plantilla cuenta con Belén Soto, Deva García, Jana Villanueva, Laura Álvarez, Laura Garijo, Lucía Soto, Amaia Torralba, Yeily Ortiz, Agnes Korosi y Rachel Sugden.