El Torneo de hockey de Mamis del Grupo, más social que nunca

Diez equipos, cerca de un centenar de jugadoras de distintos puntos de España, un partido del equipo de hockey+ de diversidad funcional... el Torneo Hockey Hierba Mamis del Grupo Covadonga llega a su octava edición con más componente social que nunca. Con la idea de que prime el compañerismo por encima de todo, la organización ha cambiado los galardones que solía conceder a las mejores jugadoras por premios a conjunto que juegue más limpio, al que destaque más por su juego de equipo y al que haya participado en más ediciones del torneo.

La cita fue presentada ayer en las instalaciones del Grupo Covadonga por Pedro Carrillo, vicepresidente de la entidad; Falo Rodríguez, responsables de la sección de hockey del Grupo, y Cristina Reguero, componente de la organización. Les acompañaron un puñado de jugadoras del equipo de mamis, que mantienen alto el espíritu participativo.

Los 36 partidos, en los que los equipos se enfrentan todos contra todos, se disputarán entre mañana y el domingo en el campo del Grupo, con la facilidad de que los encuentros son a medio campo, con lo que se pueden jugar dos a la vez. La jornada sabatina vivirá sus primeros partidos a las 10 de la mañana y los últimos a las 18:10. La dominical discurrirá entre los encuentros de las 10 de la mañana y los que se inician a las 12:15.

"Será un fin de semana de hockey, convivencia y, sobre todo, buen ambiente", prevé Carrillo, representante de la junta directiva en la presentación, que agradeció el esfuerzo de Falo Rodríguez, "cuya pasión diaria mantiene viva la sección de hockey" y de Cristina Reguero, "cuyo esfuerzo y compromiso han vuelto a ser fundamentales".

Grupo aparte, Reguero anunció la participación de otro equipo asturiano, el Lloberu, y de siete conjuntos de fuera de la comunidad, entre ellos dos de Valencia y tres de Madrid.

Pero el acento del torneo es fundamentalmente social. Así lo indica la participación del equipo de hockey+, que se medirá a las Mamis mañana a las tres de la tarde, y en el importante giro de los premios. "Queremos centrar la atención en lo que significa el trabajo en equipo. Si hemos llegado hasta aquí, es nuestro octavo torneo y nuestro décimo año como equipo, ha sido gracias al trabajo en equipo, a la confianza", remarcó Reguero.

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"La sección, los entrenadores, el club, podríamos sacar adelante este torneo, pero faltaría el espíritu y el cariño que le dais y que hace que sea diferente y único, totalmente especial", cerró Falo Rodríguez.