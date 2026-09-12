El Alimerka Oviedo sigue su preparación en Torrelavega

El Alimerka Oviedo Baloncesto visita hoy, a las 19:00 horas, Torrelavega para enfrentarse al Alega Cantabria, uno de sus rivales en Primera FEB y uno de los equipos que más y mejor se han reforzado de cara a la temporada que dará comienzo el último fin de semana de septiembre. El equipo asturiano medirá la evolución de una plantilla muy renovada ante un conjunto cántabro que ha llevado a Torrelavega a algunos de los jugadores más cotizados de la categoría, como el base Alec Wintering y el pívot Lotanna Nwogbo. El OCB, por su parte, tratará de seguir mejorando sus sensaciones tras hacer un gran test en Portugal, donde ganó al Benfica y perdió ante el Oporto en el trofeo Viana do Castelo.