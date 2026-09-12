Los ángeles de la guarda que todo piloto necesita: así es el rally Princesa de Asturias por dentro

Un rally para un espectador se resume en un piloto al volante de un coche tratando de completar el recorrido lo más rápido posible. A su lado, un copiloto que le advierte de las dificultades que se va a encontrar durante el camino. La realidad es bastante distinta. Para que una competición como el Rally Princesa de Asturias salga adelante es necesario que, detrás de los protagonistas, haya un montaje a la altura, con mucha gente trabajando para que todo esté a punto al iniciar la competición. Empezando porque la comida esté lista a tiempo y acabando en que el último detalle del coche esté perfecto.

De todo ello se encargan los equipos que rodean al deportista, capacitados para darle todo lo que solicite en cuanto a mecánica y logística. Uno de ellos, presente en el Rally Princesa de Asturias, es el equipo Past Racing, empresa radicada en Mieres que acompaña a Daniel Alonso, piloto y propietario de esta compañía. Al frente de este equipo está el técnico Felipe Arboleya, que detalla el trabajo que desempeñan en un rally: "Todo empieza en la base, no es venir a la carrera, el rally empieza mucho antes en el departamento de logística, de mecánica, los camioneros, contratar mecánicos...".

El mecánico y conductor Pepe Álvarez revisa el coche del piloto. | IRMA COLLÍN

Un rally que comienza mucho antes de la salida

Lo primero que hacen es estudiar bien el rally en el que van a trabajar: "Hay que estudiarse muy bien las normas de cada rally, saber adónde vamos, qué vamos a hacer allí y cuáles son los reglamentos". De una a otra competición puede haber una diferencia abismal: "Tienes que saber qué gasolina puedes utilizar, si tiene que ser una determinada por reglamento, si puede ser comercial o de competición; qué cantidad de neumáticos puedes utilizar... Todo eso tiene que estar preparado". Un ejemplo: "Mismamente las llantas, que no estén golpeadas, que no estén rajadas, que no estén dobladas; que no haya ningún detalle que se pase por alto". La empresa, radicada en el polígono de Baíña, en el concejo de Mieres, cuenta con cuatro trabajadores a tiempo completo, uno de administración y tres mecánicos, y luego "se van añadiendo freelance, mecánicos que subcontratas dependiendo de lo que necesites", señala Arboleya. En el Rally Princesa de Asturias trabajan solo con Daniel Alonso, pero ha habido otros en los que han llegado a tener cinco coches.

En el caso del Princesa, no se puede intervenir en la carrera: "En un rally como este, por reglamento, nuestro trabajo termina cuando el coche sale de aquí y comienza cuando vuelve a entrar. No tenemos capacidad para intervenir; si pasa algo, nadie puede tocar el coche, salvo el piloto y el copiloto. Si ellos son lo suficientemente autónomos para salir de la situación, bien; y si no, no puedes hacer nada. Hay otros rallies en los que sí puedes asistir, en los que estás al final del tramo esperando al coche y no sabes lo que te va a llegar".

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Mecánicos capaces de encontrar soluciones bajo presión

Pero, dentro o fuera de la carrera, les toca hacer prácticamente de todo: "A lo mejor tienes que buscar un taller que esté abierto y que te pueda soldar una chapa o un hierro, cortar algo o comprar una pieza". Para ello necesitan distintos perfiles: "En esos coches rápidos suelen ir mecánicos que funcionan con presión, que saben salir de situaciones, que son un poco inventores; imagina un manguito de la calefacción roto, ahí tienes que encontrar una solución rápida". Un trabajo impensable sin tener mucha afición por el rally: "Te tiene que gustar mucho porque es un trabajo muy intenso y en el que hay que echar muchas horas".