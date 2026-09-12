El asturiano Sinuhé Fernández, el más combativo de la Vuelta Ciclista a España: "Me he dado buenas palizas pero he disfrutado de estar adelante"

El asturiano Sinuhé Fernández (Brañes, Oviedo, 2000), ciclista del Burgos Burpellet BH, está siendo el ciclista más combativo de la Vuelta Ciclista a España que concluye mañana en Granada. Antes del comienzo de la etapa de hoy, la penúltima, que transcurre entre La Calahorra y Collado del Alguacil, en la provincia de Granada, el corredor hace balance de una prueba en la que acumula 601 kilómetros escapado. "Estoy muy contento, seis días en la escapada, me he dado buenas palizas pero se disfruta yendo adelante, la gente te conoce, te dejas ver, así que estoy disfrutando y con ganas de volver a casa, la verdad", decía antes de tomar la salida en una de las etapas más duras de la Vuelta, en la que Enric Mas tratará de sentenciar la victoria en la general.

Seis días en fuga y 601 kilómetros escapado

Sinuhé sabe que su trabajo está cerca de llegar al final, aunque todavía le quedan cosas por hacer: "Estoy cansado de todos estos días, llegamos a la etapa 20, hoy es la última batalla, mañana será un poco más tranquilo hasta la parte final de la etapa, y hoy a intentar entrar en la fuga para ver si podemos echar una mano a José Manuel (Díaz Gallego), a Jesús (Herrada) o a Mario (Aparicio), que puedan disputar la etapa".

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Roberto Menéndez

Sinuhé juega con la ventaja de conocer el terreno

Lo hará en un recorrido que se sabe de memoria: "Esta es zona conocida para mí por entrenar aquí un mes antes de la Vuelta, así que a intentar disfrutar del día".