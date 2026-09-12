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Cohete conquista su séptimo rally Princesa de Asturias y roza el Supercampeonato de España

Ruiloba, que peleó la victoria hasta el final, acabó en cuarta posición

En imágenes: Segunda jornada del Rallye Princesa de Asturias

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En imágenes: Segunda jornada del Rallye Princesa de Asturias / LNE

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José B. Pino

José B. Pino

Oviedo

El praviano José Antonio Suárez, "Cohete", logró ayer su quinta victoria de la temporada y la séptima que consigue en el Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo, y da un paso de gigante en la consecución de un nuevo título en el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER).

Cohete, copilotado por Alberto Iglesias y sobre el Fabia RS Rally2 del equipo Skoda España, buscaba una victoria sobre su vecino y rival Diego Ruiloba, que, copilotado por el riosellano Ángel Vela, optaba también a la victoria para mantener opciones al título, el primero para este joven piloto y el Ypsilon HF Rally2 del equipo Lancia Corse España. Ruiloba finalmente acabó cuarto del rally.

VÍDEO: Así fue la presentación del Rally Princesa de Asturias 2026

VÍDEO: Así fue la presentación del Rally Princesa de Asturias 2026

J.A. / Fernando Rodríguez

Cohete toma el liderato desde el primer tramo

Cohete ganó, pero no fue fácil porque a la presión de Ruiloba se podían unir los pinchazos, averías o una leve salida de pista, incidentes que sufrieron todos sus rivales. Cohete ganó desde que se puso de líder en el primer tramo, que empataba con Ruiloba, empate que duró otro tramo, el segundo del viernes, cuando el Lancia Ypsilon sufrió problemas. A partir de ahí, Cohete fue líder y Ruiloba remontaba, marcando incluso un scratch tras pinchar y perder más de 2 minutos y medio.

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