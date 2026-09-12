Cohete conquista su séptimo rally Princesa de Asturias y roza el Supercampeonato de España
Ruiloba, que peleó la victoria hasta el final, acabó en cuarta posición
El praviano José Antonio Suárez, "Cohete", logró ayer su quinta victoria de la temporada y la séptima que consigue en el Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo, y da un paso de gigante en la consecución de un nuevo título en el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER).
Cohete, copilotado por Alberto Iglesias y sobre el Fabia RS Rally2 del equipo Skoda España, buscaba una victoria sobre su vecino y rival Diego Ruiloba, que, copilotado por el riosellano Ángel Vela, optaba también a la victoria para mantener opciones al título, el primero para este joven piloto y el Ypsilon HF Rally2 del equipo Lancia Corse España. Ruiloba finalmente acabó cuarto del rally.
Cohete toma el liderato desde el primer tramo
Cohete ganó, pero no fue fácil porque a la presión de Ruiloba se podían unir los pinchazos, averías o una leve salida de pista, incidentes que sufrieron todos sus rivales. Cohete ganó desde que se puso de líder en el primer tramo, que empataba con Ruiloba, empate que duró otro tramo, el segundo del viernes, cuando el Lancia Ypsilon sufrió problemas. A partir de ahí, Cohete fue líder y Ruiloba remontaba, marcando incluso un scratch tras pinchar y perder más de 2 minutos y medio.
Ruiloba no se rinde y ofrece espectáculo en los tramos asturianos
Los aficionados aumentaron en la etapa de ayer sábado, que constaba de tres tramos cronometrados que se repetían dos veces. Ruiloba salía penalizado por su pinchazo del tercer tramo del viernes. Ninguno de los dos pravianos iba a rendirse y ayer ambos ofrecieron espectáculo del bueno en los tramos del centro de Asturias.
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