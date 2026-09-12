Al Confía Balonmano Base Oviedo se le escapa un punto en su primer partido de la temporada (29-30)

Confía Base Oviedo: Lucas Santos; Jayro Pérez (4), Mikel Galán (8), David Pulgar (2), Fabricio de Souza (1), Helio Pina (3), Raúl Blanco (5) –siete inicial–; Juan Gamallo (1), Javi Colías, Joaquín Pérez (2), Pablo González, Pablo Granda (1), Emi Franceschetti, Gonzalo Pulgar, Javi Sanz (2) y Jorge Lema. Quieres Eventos Cisne: Roney Franzini (1); Manuel Hernández (2), Iago Costas (1), Tomás Moreira (4), Bruno Landim (3), Joao Pedro (1), Alberto Delgado (10) –siete inicial–; Manuel Lorenzo, Carlos Gómez (1), Abián Rodríguez, Yago López, Diego López (1), Dídac Talens (2), Daniel Virulegi, Luis María de Goya (1) y Juan Reynaldo (4). Marcador cada cinco minutos: 1-1, 5-4, 8-7, 12-8, 14-11, 14-14 (descanso); 15-18, 19-21, 23-25, 25-26, 27-29 y 29-30. Árbitros: Raúl López Burgueño y Álvaro García San José. Mostraron tarjeta roja al local Mikel Galán por tres exclusiones (min. 50). Excluyeron a los locales Javi Colías (2), Pablo Granda (2), Helio Pina (2) y Fabricio de Souza; y a los visitantes Manuel Lorenzo (2), Iago Costas, Diego López, Bruno Landim y Luis María de Goya. Vallobín: unos 500 espectadores.

El Confía Base Oviedo se quedó a las puertas de puntuar en la primera jornada de División de Honor Plata. El conjunto de Pablo Galech cayó por la mínima ante el gallego Quieres Eventos Cisne en Vallobín tras un partido en el que llegó a disfrutar de cinco goles de ventaja.

Los ovetenses comenzaron mejor y un parcial de 3-0, con dos goles de Javi Sanz y otro de Mikel Galán, les situó 2-7 en el minuto 18, pero el Cisne fue recortando diferencias y consiguió llegar al descanso con empate (14-14).

El Cisne remonta tras el descanso

Tras la reanudación, los pontevedreses tomaron el mando y manejaron ventajas de hasta tres goles. Al Confía Base Oviedo le costó recuperar terreno, condicionado además por las numerosas exclusiones sufridas durante la segunda mitad. Mikel Galán terminó viendo la tarjeta roja en el minuto 50 tras su tercera exclusión.

Pese a ello, los de Galech reaccionaron en el tramo final y llegaron con opciones de empate. Una decisión arbitral por un pie de Javi Colías impidió un posible contraataque, pero una parada de Juan Gamallo concedió al Oviedo una última posesión con ocho segundos que no aprovecharon.

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