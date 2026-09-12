España confía en Iyana Martín para hacer la machada ante EE UU
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España se enfrentará hoy (20:00 horas, Teledeporte) a una Estados Unidos plagada de estrellas en las semifinales de la Copa del Mundo de baloncesto de Berlín. El duelo más interesante del partido será entre las dos jóvenes estrellas de ambos equipos, Caitlin Clark por Estados Unidos y la ovetense Iyana Martín por España, dos bases que están rompiendo récords. Entre Iowa y Asturias, donde nacieron, hay más de 7.000 kilómetros de distancia, pero Caitlin e Iyana son más parecidas de lo que parece. Talento a raudales, mucha personalidad y líderes de sus respectivas selecciones. Iyana Martín, a sus 20 años, no es el futuro, ya es el presente del baloncesto español. Promedia 16,5 puntos de media por partido en el Mundial.
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