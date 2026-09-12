Fiesta y puntos para celebrar el regreso del Lobas Alimerka Oviedo Balonmano Femenino a la élite

Todavía con el regusto amargo de la derrota por la mínima en Granollers en su estreno liguero, el Lobas Alimerka Oviedo cuenta las horas para su debut en casa. La cita, mañana a la inusual hora de las 11 de la mañana en el Florida Arena, vestido de fiesta para la ocasión, será el retorno del conjunto azul a la élite femenina del balonmano.

Los alicientes extradeportivos de la cita son varios. Además del primer partido en casa de las Lobas en la máxima categoría, el encuentro se celebra en plenas fiestas de San Mateo, cuyo chupinazo lanzó la capitana Celia Rojo. Además, la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo amenizará los prolegómenos tocando el "Asturias, Patria Querida". Después, tocará sumar dos puntos importantes contra el Pozuelo de Calatrava, un equipo recién ascendido, como el asturiano.

Un duelo directo por la permanencia

Ambos conjuntos, llamados a ser rivales directos por evitar ser relegados a División de Honor Oro, vienen de ser derrotados en la jornada inaugural, aunque con sensaciones diferentes. Mientras el Lobas Alimerka rozó el empate en la pista del KH 7 Granollers (16-15), donde recibió el tanto definitivo a pocos segundos del final, las manchegas fueron superadas con claridad en casa por uno de los trasatlánticos de la categoría, el Costa del Sol Málaga (14-29). Pero ambos llegan al Florida Arena con 0 puntos. La modificación del sistema de competición otorga aún más importancia al choque. La asamblea de la Federación Española de Balonmano decidió suprimir el "play-down", lo que significa que bajan los dos últimos equipos al término de la fase regular. No habrá más oportunidades, lo que añade trascendencia a los partidos de la liga convencional.

"Es un partido muy importante porque somos los dos recién ascendidos", comenta Manolo Díaz, el entrenador del Lobas Alimerka Oviedo, que ve cierta incertidumbre porque "venimos de jugar de miércoles los dos equipos, vamos a ver cómo respondemos a nivel físico y mental".

Para el técnico azul, el Soliss Pozuelo de Calatrava "es un equipo muy duro, pero si estamos a nuestro mejor nivel creo que podríamos sacar un triunfo en nuestra casa y dar una alegría a nuestra afición".

Las encargadas de arbitrar el partido serán las hermanas andaluzas Beatriz y Patricia del Valle Encuentra.

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