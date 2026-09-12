Fuerte derrota en Torrelavega (100-77) de un Alimerka Oviedo Baloncesto flojo en defensa

El Alimerka Oviedo se llevó una dura derrota (100-77) de su visita a Torrelavega, donde se midió al Alega Cantabria, uno de los equipos que mejor se han reforzado de cara a la temporada de Primera FEB, que se inicia el último fin de semana de septiembre. El equipo de Javi Rodríguez no estuvo al nivel defensivo que requiere un rival como el cántabro, con algunos de los jugadores más cotizados de la categoría. El más destacado en el conjunto ovetense fue Hollanders, con 20 puntos, siendo el faro ofensivo del equipo asturiano. En el lado de los cántabros, el escolta esloveno Miha Lapornik fue una pesadilla para el OCB, sumando 24 puntos.

El Alega Cantabria castiga al OCB desde el triple

El Alimerka llegó al partido con la ausencia de Terins, el base más puro del equipo, y tras unos primeros instantes en los que se mantuvo en la pelea comenzó a ser superado por un rival que fue una apisonadora, imparable desde la línea de tres. Las escasas prestaciones del equipo azul en defensa y el buen hacer de su rival llevaron el partido al descanso con un abultado 59-37. Demasiados puntos recibidos por parte del OCB.

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El Alimerka trata de reaccionar tras el descanso

En la segunda parte, el equipo de Oviedo trató de subir un punto en defensa y por momentos lo consiguió. Sin embargo, ya nunca estuvo en disposición de pelear por la victoria ante un Alega Cantabria que fue netamente superior. El viernes, el Alimerka Oviedo se presentará ante su afición en el Palacio, recibiendo al Caja Rural Zamora.