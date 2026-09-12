El Gaitero Rodiles visita la pista del Poio pontevedrés

La segunda parada de El Gaitero Rodiles en la Primera División Iberdrola, la máxima categoría femenina del fútbol sala español, le lleva a la pista del Poio pontevedrés, donde juega hoy a partir de las 18:30 horas. Las villaviciosinas debutaron perdiendo ante el campeón liguero, el Navalcarnero (1-4).