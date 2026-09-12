El Gaitero Rodiles visita la pista del Poio pontevedrés
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La segunda parada de El Gaitero Rodiles en la Primera División Iberdrola, la máxima categoría femenina del fútbol sala español, le lleva a la pista del Poio pontevedrés, donde juega hoy a partir de las 18:30 horas. Las villaviciosinas debutaron perdiendo ante el campeón liguero, el Navalcarnero (1-4).
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de tres toallas de baño de alta calidad más baratas del mercado: absorbentes, suaves y esponjosos
- Trasladan de la cárcel de Asturias a la de Córdoba por seguridad a un miembro de 'La Santa', la banda de narcos tras el ajuste de cuentas de Llanera
- Bruselas admite a trámite la denuncia contra España por la marginación de la red ferroviaria asturiana
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de tres de mantel y camino de mesa estampados más baratos del mercado: ideal para mesas de comedor
- Multado con 200 euros por llegar al semáforo a la velocidad adecuada, frenar, pero no fijarse en la nueva S-991c: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Un conductor en sentido contrario obliga a cerrar quince minutos la Autovía de La Plata en sentido a León a la altura del túnel del Padrún
- Multado un conductor de más de 1.000 euros por echar gasolina 95, cuyo precio está muy alto, pero no llevar el papel en la guantera: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Multado con 200 euros pese a circular a la velocidad correcta en carretera pero llevar la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia