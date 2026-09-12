Gijón se postula para organizar el campeonato de España de mus

Gijón se postula para acoger, previsiblemente en septiembre de 2027, el Campeonato de España de mus, en el que se estima que participarán más de 350 personas. "Puedo decir, al 85%, que nos lo van a conceder, sólo falta la reunión de la Junta Directiva de la Federación para votarlo", explicó Félix Fernández, de la Tertulia Miau, quien apuntó que en Gijón no habrá problemas de plazas hoteleras. La idea es que se celebre en el Museo del Pueblo de Asturias o en el recinto ferial Luis Adaro. El anuncio se realizó en la presentación del Campeonato de Mus por parejas abierto de Gijón, que se disputará del 14 al 19 de este mes en los locales de la Asociación de Vecinos de Lloreda y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y de la Fundación Caja Rural de Gijón, entre otros patrocinadores.