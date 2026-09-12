El "Hala Oviedo" de Alonso y la emoción de los asturianos presentes en el Madring: "Es algo inolvidable"

El Madring estrenó ayer su capítulo más nervioso. Un circuito inédito en el calendario de la Fórmula 1, lleno todavía de incógnitas, y una certeza compartida en todo el paddock: con lo difícil que se presume adelantar en la carrera, la clasificación valía casi tanto como la prueba definitiva. Así que a la hora de la verdad, con veinte pilotos buscando el límite y acariciando los muros, saltaron chispas.

En las gradas, entre banderas y gorras, también había acento asturiano para apoyar a "El Nano". Francisco de Jesús, de Avilés, lleva toda la vida siguiendo la Fórmula 1 desde el sofá de casa y este fin de semana la vio pasar por delante, a centímetros. "Toda la vida siguiendo la Fórmula 1 hace que, cuando llega el momento de vivirlo en persona, se convierta en algo inolvidable. Es imposible expresar con palabras lo vivido. Solo se sabe cuando desde niño amas el automovilismo".

Un sueño hecho realidad, resumía. Con él, compartiendo asiento, cronómetro y nervios, estaban Efrén Cuervo y Manuel Suárez, otros dos asturianos que tacharon este sábado una casilla pendiente en la lista de las cosas que hay que hacer una vez en la vida.

Francisco de Jesús / LNE

El día no salió como querían los locales. Fernando Alonso no pasó el primer corte con el Aston Martin y saldrá desde el fondo de la parrilla, por detrás incluso de un Carlos Sainz al que le faltaron cinco milésimas para sobrevivir a la criba. Al madrileño lo dejó fuera Alex Albon y arrancará decimoséptimo.

Pero el mejor momento asturiano no ocurrió dentro del monoplaza. Ocurrió cuando Alonso se marchaba subido a su patinete por el interior del circuito y, al pasar entre la gente, soltó un "Hala Oviedo".

La primera tanda arrancó con los Red Bull enseñando por fin las cartas después de haberse escondido en unos libres dominados por Kimi Antonelli y Mercedes, con Ferrari y McLaren al acecho. Lawson marcó el primer referente por delante de Verstappen, aunque el joven líder del campeonato no tardó en responder. Antonelli se fue largo a la escapatoria en su primer intento, lo salvó in extremis y volvió a la carga para ponerse al frente, hasta que su compañero Russell le batió por 56 milésimas.

En la lista de eliminados, además de los dos españoles, quedaron los Cadillac de Pérez y Bottas, Bearman y un Lance Stroll que se quedó en el garaje por una presunta fuga de agua, sin completar una sola vuelta.

La zona media se lo jugó todo en la Q2, con una Q3 más cara que nunca. Colapinto rozó el drama en la Monumental, se recompuso y acabó firmando un octavo puesto de mérito; el rookie Lindblad también se reivindicó colándose entre los diez mejores. Se quedaron fuera Hülkenberg, Bortoleto, Ocon, Gasly, Tsunoda y Albon.

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Y llegó el último asalto. Hamilton, que ya se había olvidado de su propio accidente matinal, se sacó de la manga una pole provisional que dejó a Antonelli a 61 milésimas mientras Verstappen no lograba cerrar una vuelta limpia. Pero el nombre que quedará grabado como primer poleman de la historia del Madring es el de Lando Norris. El vigente campeón encontró la vuelta mágica en el momento exacto y se llevó su tercera pole del año por solo once milésimas sobre Antonelli. Verstappen y Hamilton compartirán una segunda fila de alta tensión. Hoy, a las 15 horas, el fin de fiesta.